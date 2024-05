El CEO del Dortmund: «Siempre aconsejé a Bellingham marcharse al Madrid»

Borussia Dortmund y Real Madrid se verán las caras en la final de la Liga de Campeones este sábado. Jude Bellingham se verá las caras con su ex equipo en busca de conquistar su primera Copa de Europa vestido de blanco. Precisamente sobre la estrella del cuadro madridista y su fichaje por el Madrid habló el CEO del conjunto germano, Hans-Joachim Watzke, que desveló que siempre le aconsejó al internacional inglés marcharse al club del Santiago Bernabéu en caso de querer salir.

«Siempre le aconsejé a Jude que, de estar convencido de querer marcharse a otro club, considerara marcharse al Real Madrid», señaló Watzke. El Dortmund no quería deshacerse de su estrella, pero el futbolista quería marcharse al Real Madrid. Watzke contó que las negociaciones no fueron para nada duras entre ambos clubes. El acuerdo se cerró por 103 millones de euros más unos variables que podrían llegar hasta los 34 kilos, y el jugador de 20 años firmó su contrato hasta 2029.

En su primera temporada de blanco, el británico ya se ha convertido en una de las piezas clave en los esquemas de Carlo Ancelotti. Ha caído de pie en el Real Madrid. En la primera mitad de la temporada, Bellingham fue, sin duda, el mejor jugador del vigente campeón de Liga. Ha marcado goles importantes en partidos importantes como el Clásico contra el Barcelona o en la Liga de Campeones.

Cuando le preguntaron al CEO del Borussia Dortmund si las negociaciones con el Real Madrid por Bellingham fueron duras su respuesta fue clara: «Para nada. Siempre le aconsejé a Jude que, de estar convencido de querer marcharse a otro club, considerara marcharse al Real Madrid. Y me hizo caso. Al final es el club más grande del mundo. Son muchos años y les conozco a todos. Florentino es el jefazo, pero también está José Ángel Sánchez, con el que me une una amistad. Solo por nombrar un ejemplo».

«De haber sido sólo 103 millones hubiésemos negociado mal. Pero no, no sirve de consuelo porque jugadores como Jude o Erling no solo dejaron una huella futbolística en Dortmund. Son dos chavales que apreciamos mucho aquí. No hay dinero que lo compense. Eso sí, ya que tienes que dejarles marchar, pues que sea por la mayor cantidad posible», agregó en una entrevista concedida al diario AS. Según Watzke, la cantidad que pagó el conjunto madridista por Bellingham fue «bastante más» de 103 millones. Ahí entran en juego las variables.

Posible fichaje de Haaland por el Madrid

El CEO del Borussia también habló sobre los rumores de que el Real Madrid intentó fichar a Erling Haaland en su momento, además del fichaje de Bellingham. Watzke no quiso hablar sobre si los blancos fueron a por el noruego y dijo que «si lo supiera no lo diría. Pero fue una situación muy distinta, dado que Erling tenía una cláusula de rescisión en su contrato. Solo había que ejecutarla, sin pararse a hablar demasiado con nosotros. En todo caso, y sin tener demasiada constancia de ello, creo que el Madrid ya tenía muy claro por aquel entonces cuál era su objetivo en ataque».

Sobre la despedida del Real Madrid a Toni Kroos, el CEO del Dortmund comentó que le pareció «excepcional y merecida. Porque ha logrado algo de lo que solo los grandes son capaces: retirarse en la cima. Entrará en la historia como uno de los jugadores más grandes de Alemania y del Madrid. Nunca quiso acaparar los focos como pudo hacer Cristiano y eso le otorga aún más mérito. Alguien como Beckenbauer, por ejemplo, marcó una era y también quiso marcarla. De ahí que no sea justo entrar en comparaciones, pero estamos hablando de un campeón del mundo y un pentacampeón de Europa. Sobran las palabras».

El Real Madrid y la Champions

El Real Madrid y la Liga de Campeones tienen un vínculo especial. Así lo definió Watzke: «Desde mi punto de vista, el Madrid se define sobre todo por la Champions. Tengo la sensación de que quizá tenga más importancia para ellos que los títulos nacionales. En Inglaterra o en Alemania, por ejemplo, la liga está casi a la misma altura que la Champions. Siempre habrá equipos que logren arrebatársela, pero haberse mantenido en la senda de la victoria durante tanto tiempo y sin haber vendido su alma a nadie es muy elogiable. Pero se les puede ganar. Y más en un solo partido».

No obstante, el mandamás del conjunto alemán confía en dar la machada: «El Madrid es favoritísimo, pero precisamente eso es algo que nos encanta. Mire lo que acaba de ocurrir en Dublín. De diez partidos contra el Atalanta, estoy bastante seguro de que el Leverkusen gana ocho. Pero el Atalanta jugó como si fuera el último partido de su vida. Es lo que hay que hacer para ganar. ¿Quién daba un duro por el Dortmund contra el PSG? Nadie. Y no les ganamos una vez. Les ganamos dos».

«Si somos capaces de eso, también somos capaces de ganar una final si todo lo que nos proponemos surte efecto. Entregarle al Madrid el cartel de favorito no es que sea una estrategia, es una verdad histórica. Cabe recordar que nunca ha perdido una final de Champions. Pero siempre hay una primera vez», concluyó.