Ceballos se gana el sitio

La ausencia de Dani Ceballos fue gran sorpresa de la alineación de España. La primera de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto no contaba con un jugador que será con total seguridad un futbolista en esta etapa del riojano, pero que en este once no estuvo entre los elegidos. Saltó al campo poco antes de la hora de partido y la historia empezó a cambiar.

Con Ceballos en el campo, España empezó a fluir. Los agobios de los minutos finales de la primera mitad y de los primeros del segundo acto desaparecieron para dejar paso a una selección española que recuperó el mando para terminar madurando un partido que Joselu finiquitó.

Ceballos aportó calidad, criterio y quiso demostrar en esos minutos que tiene que ser importante. Saltó al verde y se puso el traje de líder para cerrar el duelo. La pidió, se ofreció y lo intentó una y otra vez. Bajó al centro del campo e intentó sumar entre líneas, logrando marcar la diferencia y dejando claro que tiene que ser una pieza importante en este nuevo proyecto.

Ceballos y De La Fuente llevan una vida deportiva juntos. El riojano siempre ha contado con el mediocentro en las categorías inferiores de la selección española, donde han ganado un Europeo sub-19 y sub-21, y lo sigue haciendo en la Absoluta. Ambos tienen una relación excelente y, lo más importante, es que el seleccionador es un enamorado de su fútbol.

Con España, Ceballos se siente importante. Luis de la Fuente le da la confianza que tanto le cuesta tener en el Real Madrid. Por eso, cuando se confirmó que el riojano se iba a hacer cargo del combinado nacional, uno de los más felices fue el de Utrera. El actual seleccionador es uno de sus padres deportivo, ambos se admiran y respetan y es capaz de darle una responsabilidad que el madridista no solo asume, sino que la demanda para seguir creciendo.