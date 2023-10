Camavinga: «No me gusta jugar de lateral, pero soy un jugador de equipo»

Eduardo Camavinga volvió a demostrar su amor por el Real Madrid desde la concentración de la selección francesa. El centrocampista del conjunto blanco, que ha regresado en algún partido al lateral izquierdo a las órdenes de Carlo Ancelotti esta temporada, habló en rueda de prensa en la tarde-noche de este domingo desde Clairefontaine y volvió a dejar claro que es «un jugador de equipo».

Y es que Camavinga volvió al lateral zurdo en el partido ante Girona y Nápoles donde el Real Madrid ganó ambos partidos. Una posición anómala para el francés, pero que ya desarrolló en multitud de ocasiones la pasada campaña. Ahora, volvió a ser preguntado por ello: «Me lo preguntan todos los días. Soy alguien que juega para el equipo y cuando se me necesita. Antes no conocía esta posición, pero es donde me he adaptado, ya sea con la selección francesa o con el Real Madrid».

«No me gusta especialmente ese puesto. Creo que todo el mundo lo sabe pero si tengo que jugar ahí lo hago aunque no sea necesariamente con gusto. Sigo siendo un centrocampista», añade el centrocampista de 20 años desde la concentración de Francia.

Y fue en otra pregunta sobre este aspecto cuando Camavinga demostró que su madridismo no tiene límites y que jugará donde haga falta ya que lo más importante es vestir la camiseta del Real Madrid: «Cuando me ha tocado jugar no es tan duro. Hablé con el entrenador, pero como siempre he dicho lo más importante es el equipo. Había que poner a alguien en ese puesto y, viendo que soy un jugador de equipo, he jugado ahí aunque no me guste demasiado. Lo mejor es dar todo por el club y por el equipo. No siempre tienes lo que quieres en la vida y hay que ver el lado bueno»

Su papel en Francia

Por otro lado, el centrocampista francés fue preguntado sobre su papel dentro de la selección francesa, que ya está clasificada para la próxima Eurocopa de 2024. ‘Les Bleus’ ganaron el pasado viernes a Holanda y lograron el pase matemático a la fase final del torneo que se disputará el próximo verano.

«A este nivel, veo que estoy haciendo buenos partidos, pero todavía hay algunos jugadores que son titulares en este equipo. Creo que le estoy demostrando al entrenador que merezco jugar un poco más cada vez que salgo al campo. El entrenador toma sus decisiones y hay que respetarlas, y yo tengo que trabajar duro para demostrarle que merezco jugar un poco más, sencillamente», zanjó Camavinga.