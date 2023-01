Cacereño-Real Madrid: la cuesta de enero empieza en Cáceres

La cuesta de enero del Real Madrid comienza en Cáceres. Los de Carlo Ancelotti empiezan un mes más que complicado, en el que deberán disputar partidos cada tres días si se mantienen en Copa del Rey. Y es precisamente en la ronda de dieciseisavos de la competición del KO donde se encontrarán con su primera piedra en el camino. El Cacereño espera en el estadio Príncipe Felipe, donde ya eliminaron en la anterior ronda a un Primera, el Girona, en lo que es un claro aviso a los madridistas para no despistarse sino quieren sufrir un nuevo revés inesperado a las primeras de cambio.

A las 21:00 horas de este martes 3 de enero el Real Madrid jugará su primer partido del año. Enfrente un conjunto de la cuarta categoría del fútbol español, la Segunda Federación, pero pese a la notable diferencia entre ambos conjuntos, los madridistas deberán enfundarse el traje de faena para tratar de superar a los extremeños.

Avisados están los madridistas, que ya sufrieron para superar la primera ronda el pasado curso y que cayeron eliminados hace dos temporadas, en ambas ocasiones ante el Alcoyano. En esta ocasión, el Cacereño avisa y lo hace después de haberse cargado ya a dos equipos de categoría superior. En su debut goleó al Córdoba –líder en Primera Federación– por 3-0, mientras que ganó con merecimiento al Girona por 2-1.

Pese a que Ancelotti no quiere comenzar el 2023 con una campanada que sería histórica, se ha dejado en casa a nueve jugadores y se ha llevado a seis del Castilla. Benzema, Vinicius, Modric, Kroos, Courtois, Carvajal, Alaba, Mendy y Mariano no estarán en Cáceres para medirse al conjunto de la ciudad extremeña. Aún así, el once que plante sobre el césped el italiano será de plenas garantías para superar a su modesto rival.

El Cacereño quiere hacer historia

La Copa del Rey deja en cada edición un equipo que se gana la simpatía de todos los aficionados al fútbol. En esta ocasión, el Cacereño quiere ser ese conjunto que se convierta en el matagigantes de la competición. Alcoyano, Atlético Baleares, Mirandés o Navalcarnero son algunos de los ejemplos de los últimos equipos que han conseguido hacer historia en la competición, eliminando a los grandes y colándose en las rondas finales, algo que quieren hacer los extremeños.

El partido será el más importante en la historia de un centenario club cuyo techo se alcanzó en los años 50, cuando disputó una temporada en Segunda división. Desde entonces, no ha podido pasar de la tercera categoría, aunque lleva sin pisarla siete temporadas. El estadio del Cacereño estará a reventar para la visita del campeón de Europa, y eso que la capacidad del Príncipe Felipe se ha doblado, pasando de 7.000 espectadores a más de 15.000.