Las bromas de Dani Olmo tras ganar la Supercopa: hace la señal del reloj y besa el escudo del Barcelona

Dani Olmo ha sido uno de los protagonistas este domingo en la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barcelona, y no precisamente por ser uno de los destacados del equipo que dirige Hansi Flick. El internacional español llevó a cabo una polémica celebración con ciertos gestos que no hicieron más que provocar a numerosos seguidores en las redes sociales.

El futbolista del Barcelona tuvo un comportamiento fuera de lugar a la hora de mostrar su euforia tras levantar su primer título con el club azulgrana. Olmo se acercó a la zona donde se encontraba la afición culé presente en el King Abdullah Sports City de Yeda para besarse el escudo del Barça y hacer su famosa señal del reloj.

Esta polémica celebración llega después de que Olmo haya vivido una semana muy complicada en el aspecto personal. Y es que debido a la lamentable gestión de Laporta desde que fichara por el Barça, su caso se ha convertido en una cuestión de Estado esta semana después de que el CSD le concediera la cautelar para poder ser inscrito de forma provisional en la Liga. Esta insólita decisión del organismo gubernamental provocó que los otros clubes de la competición alzasen la voz contra la inscripción del futbolista culé.

Olmo arrancó el Clásico desde el banquillo

El ex jugador del Leipzig jugó la última media hora del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, más el añadido, en la final que el club azulgrana ganó con claridad a los blancos por 2-5. Olmo, que no pudo disputar la semifinal ante el Athletic Club al haber sido ‘desinscrito’ por la Liga el pasado 1 de enero junto a su compañero Pau Víctor, tampoco fue titular contra los hombres de Carlo Ancelotti, pues su técnico Hansi Flick apostó por repetir el mismo once que ganó al conjunto de Bilbao.

El campeón con España en la última Eurocopa saltó al terreno de juego en el minuto 59 en sustitución de Lamine Yamal, pero en un escenario poco propicio al salir al campo justo después de la expulsión de Szczesny. El Barça, con un hombre menos, tuvo que defender su ventaja en el marcador hasta el final, sobre todo después de que Rodrygo hiciera el 2-5 en un lanzamiento de falta en el 61.