Benzema quiere ser The Best.

Karim Benzema será el líder del Real Madrid en el Clásico de Copa del Rey que enfrenta a los blancos con el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. El francés se vuelve a ver las caras con un equipo azulgrana al que esta temporada le han hecho gol en los dos partidos en los que se han cruzado. Le marcó en Liga y lo repitió en la Supercopa de España que se celebró en Riad. Ahora, días después de ver como ha sido ninguneado por la FIFA en los premios The Best, quiere demostrar al mundo entero que sigue siendo el mejor.

A Benzema no le sentó bien lo que sucedió en la gala del The Best. Le ha enfadado lo justo, pero se siente ninguneado. Al igual que el club en general, no entiende cómo no han reconocido la temporada del equipo blanco. Courtois, Ancelotti y él se quedaron sin premio, pero, lo más grave del asunto para el club, es que Vinicius no estuvo ni entre los elegidos para el once ideal. Algo extraño de una plantilla que ganó la Liga y la mejor Champions que se recuerda.

Benzema ha utilizado las redes sociales para reivindicarse. En una de las imágenes compartidas por el crack del Real Madrid destaca todos los títulos que ha ganado tanto a nivel de clubes como de selecciones en 2022 y 2023, entre los que destacan Liga, Champions, Supercopa de España y de Europa, Mundial de clubes o la Nations League… casi nada. Por si fuera poco, a nivel individual fue el máximo goleador de la máxima competición continental y de la Liga.

Reivindicación echa en las redes sociales, donde realmente quiere dejar claro que es un jugador que marca la diferencia es dentro del terreno de juego. Y para ello, por delante tiene un Clásico copero perteneciente a la ida de las semifinales en el estadio Santiago Bernabéu. Junto a Vinicius, quiere llevar al Real Madrid a la final que se celebrará en Sevilla.

Puntería afinada

«Benzema nos tiene que ayudar en esta segunda parte de la temporada». Esta frase se la ha metido Carlo Ancelotti a su cuerpo técnico en la cabeza desde que comenzó el Mundial. El italiano tenía claro que el rendimiento del francés antes de Qatar iba se iba a ver alterado por varios factores. Primero, por la disputa de un torneo tan importante como el que terminó ganando Argentina. Y después, porque el desgaste que sufrió el pasado curso le pasó factura. No pudo hacer una pretemporada óptima, lo que nunca le permitió sentirse cómodo. Finalmente, se terminó lesionando en Glasgow ante el Celtic. Pero ahora el rendimiento del capitán es muy diferente.

Sin estar al cien por cien, ya marca diferencias. Y eso, ya es mucho para el Real Madrid. Antes del Mundial hizo seis goles en los 12 partidos que jugó con los blancos. Tras la cita mundialista, sus números son notablemente mejores. Ha marcado el doble de dianas, 13 partidos. Es decir, suma un tanto por encuentro desde que terminó el campeonato del mundo sin estar, por el momento, en su máximo esplendor.