Ancelotti tira de fondo de armario

El Real Madrid debuta en la Copa del Rey este miércoles y lo hace reencontrándose con el Alcoyano, verdugo de los blancos en la pasada campaña. El técnico italiano adelantó las bajas de Benzema, Modric y Mendy y que Lunin estaría bajo palos, pero aseguró que no lleva intención de regalar minutos a ningún jugador. «Será el mejor once posible», aseguró Ancelotti. No obstante, la ausencia de los tres señalados dará oportunidad de reivindicarse a jugadores menos habituales.

El Real Madrid no quiere más sobresaltos en Copa e intentará salir airoso en su regreso a El Collao, donde en la pasada campaña el modesto equipo hizo gala de su lema «más moral que el Alcoyano» y logró neutralizar el gol inicial de Militao con un tanto de Solbes en el 80 y dar la estocada final en la prórroga con un gol de Juan Antonio Casanova. Los blancos, entonces con Zidane en el banquillo, se despedían de la Copa, a la que ahora regresan con Ancelotti al mando y con la misión de hacer un buen papel.

«Quiero dar sólo minutos a un jugador que es Lunin, pero el resto será el mejor equipo posible. No es un partido para dar minutos a los que juegan menos. Será el mejor once posible», advertía Ancelotti en la rueda de prensa previa al debut de los blancos en la Copa. No obstante, las ausencias de fijos en el once como Modric, Benzema o Mendy dará la oportunidad a jugadores como Camavinga, Valverde, Mariano y Marcelo de contar con más minutos.

Confirmada la presencia de Lunin bajo palos, el ucraniano se estrenará esta temporada. El portero apuntaba al duelo ante el Getafe, pero el negativo de Courtois le dejó de nuevo en el banquillo. Ahora tendrá la oportunidad de debutar esta campaña en un encuentro del que guarda amargo recuerdo, pero en el que busca sacarse la espina. Nadie en el club duda de su calidad y entrega en cada entrenamiento y ahora el joven guardameta quiere demostrarlo en el campo.

También tendrá su oportunidad Marcelo, que ya en el anterior duelo de Liga disputó entera la segunda parte ante el Getafe. El lateral brasileño apenas ha disputado seis encuentros -sólo uno como titular- y podrá recuperar su sitio en la banda en el duelo de este miércoles. El 12 dejó buenas sensaciones en el Coliseum, muy activo por el carril e intentando combinar con sus compañeros. Otro posible cambio en la zaga podría estar en la entrada de Nacho por Militao.

En el centro del campo, con Modric fuera de la lista, Camavinga o Valverde podrían volver a entrar en el once. Ambos ocuparon la medular de inicio en el encuentro ante el Athletic, antes del parón de Navidades. Por otro lado, en ataque, Mariano tendrá su oportunidad de reivindicarse en Copa dada la ausencia de Benzema, Vinicius y de Jovic. El delantero apenas ha contado con 130 minutos en esta temporada, repartidos en cuatro encuentros, y puede ser un gran recurso contra el Alcoyano.