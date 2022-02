Ancelotti: «Lunin está preocupado por su familia, la guerra es un horror»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación antes del encuentro que medirá a Rayo Vallecano y Real Madrid en el estadio de Vallecas. Los blancos afrontan su penúltimo test antes de enfrentarse al PSG en la vuelta de los octavos de final de la Champions. El italiano explicó que Bale y Alaba no estarán ante los de Iraola por una sobrecarga y aseguró que Kroos puede hacer de Casemiro.

Partido contra el Rayo

“Es un partido difícil porque el Rayo lo está haciendo muy bien. Nos va a exigir mucho. El equipo está preparado y podemos jugar un gran encuentro”.

Momento del equipo

“Soy optimista. Tenemos que evaluar lo que está pasando y, honestamente, tenemos que decir que no estuvimos bien tras la Supercopa. Ahora estamos mejor. El partido contra el Alavés fue una buena reacción. Entrenar esta semana nos ha permitido mejorar y ojalá lo podamos mostrar mañana”.

Bale

“Mañana Bale no va a jugar porque, como Alaba, ha tenido una sobrecarga. Volverán la próxima semana”.

Lunin

“He hablado con Lunin, también el presidente, para mostrarle nuestro cariño. Es un momento difícil. La guerra es un horror. Lo único que podemos hacer es estar cerca y mostrarle nuestro cariño. No tiene el espíritu que tenía antes, ya que está preocupado por sus familiares. El entrenamiento le ayuda a no pensar siempre en estas cosas”.

Golpeo de Asensio

“Tiene esa calidad y la puede explotar. Está motivado y en una buena condición física. En muchos partidos ha marcado la diferencia. Ha hecho goles muy importantes”.

Una guerra en 2022

“Estoy de acuerdo con Nadal. Es muy raro que en 2022 pueda pasar esto, pero está pasando. Nuestra vida cambia y ojalá se pueda solucionar pronto todo esto. Lo viví personalmente antes. Mi abuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial y mi padre en la Segunda. Es un horror y punto”.

Mejoría del Barcelona

“He visto todos los partidos y lo ha hecho muy bien. No es fácil ganar al Nápoles y le ganó jugando un encuentro muy completo. Puede luchar por la Liga, aunque este año tiene desventaja”.

Ausencia de Casemiro

“Es una idea que se puede hacer en partidos amistosos, pero antes del PSG tenemos dos finales por la Liga. Ganar estos dos partidos significaría mucho y voy a meter al mejor equipo. Un jugador que puede sustituir a Casemiro es Toni Kroos”.

Importancia de la Liga

“Todo es importante. Hemos comenzado la temporada con cuatro competiciones y con la ilusión de ganarlo todo. Una la llevamos a casa, que es la Supercopa, y otra se nos escapó, que es la Copa. Lo importante es llegar a final de temporada con títulos”.

Arranque de los partidos

“Es difícil decirlo. No es un problema físico. Lo hemos hablado esto y nos viene bien jugar contra el Rayo, porque es uno de los equipos que marcan goles al principio. Si no empezamos bien sería algo malo y mañana vamos a empezar bien”.

Jugarse una cena

“Yo no apuesto, no tiene sentido. Lo estamos haciendo bien y tenemos que seguir”.

Preparación física

“Son momentos que pasan. Estamos combinando bien el trabajo. Vamos a mejorar este aspecto. Hay que mejorar la estrategia para ser más intensos arriba. El equipo tiene energía para hacerlo”.

Kroos donde Casemiro

“Tengo jugadores con mucha experiencia y no necesito probar. Sé lo que me pueden dar. No he pensado quién los puede reemplazar, ya que tenemos dos finales”.

Cambio táctico

“Empezamos un poco con una idea no muy claro. Defendíamos con 4-4-2 y tras perder contra el Espanyol comenzamos a defender con un bloque bajo. Después nos ha costado un poco más. Estamos intentando presionar un poco más arriba”.