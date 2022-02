Ancelotti confirma las bajas de Alaba y Bale contra el Rayo

David Alaba y Gareth Bale no estarán contra el Rayo Vallecano. Carlo Ancelotti confirmó en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado que ambos jugadores sufren molestias físicas y no estarán en Vallecas. El central austríaco ya no se ejercitó ni el jueves ni en la sesión previa al partido y Nacho será su sustituto en el once.

«Mañana Bale no va a jugar porque no estará disponible para el partido porque tienen una sobrecarga. Van a volver la próxima semana», confirmó Ancelotti en la rueda de prensa tras ser cuestionado sobre el estado físico del galés, que entrenó con sus compañeros tanto este viernes como el jueves pero que durante la semana había estado al margen.

También se ausentó de los dos últimos entrenamientos un David Alaba que sufre una sobrecarga que no reviste de gravedad. El central descansará por precaución ante el Rayo para estar al 100% en los decisivos duelos ante la Real Sociedad y ante PSG en Champions League el próximo 9 de marzo.