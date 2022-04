Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Espanyol. Los blancos necesitan un punto para cantar el alirón. El italiano explicó en rueda de prensa que sacará un once competitivo y que no piensan en celebraciones, sólo en el partido.

El partido

“No es difícil porque somos conscientes de que estamos muy cerca de ganar un título. Tenemos que sacar puntos porque todavía no se ha terminado. Nos gustaría acabarlo mañana, por eso el equipo es muy consciente de lo que tiene que hacer”.

Marcelo

“Puedo destacar que ha sufrido porque no ha jugado mucho, pero ha sido y es un profesional fantástico. Siente el peso de ser el capitán. Siempre se ha entrenado bien, ha estado cerca de los compañeros y ha sido un capitán perfecto. Merecía más minutos, pero esto es el fútbol y todas las veces que le he utilizado ha cumplido. Le tengo mucho respeto porque será el jugador con más títulos”.

Posible celebración

“No hemos pensado en lo que vamos a celebrar, sólo en el partido. Si tenemos que celebrar lo haremos. No hemos organizado nada. Sólo prepararemos bien el partido y lo intentaremos ganar”.

Rotaciones

“Benzema y vinicius pueden descansar, pero soy partidario de que si un jugador ha recuperado bien tiene que jugar. La plantilla tiene salud. Si hay alguien que necesita descansar se lo daré, pero no porque el partido sea fácil, sino porque si no estas recuperado al cien por cien te puedes lesionar. Hablamos del once y tenemos problemas en defensa, ya que no tengo a Alaba, Nacho y Militao. Tengo que poner a Vallejo, que ha jugado muy poco, y tengo que elegir un central que puede ser Casemiro. En la medular tengo muchas opciones, pero hay jugadores frescos que lo han hecho muy bien contra Osasuna como Ceballos y Camavinga. Y arriba Asensio está fresco y tengo que evaluar si Benzema puede empezar. Voy a poner un equipo para ganar y tengo que evitar que algún jugador cansado se pueda lesionar”.

Davide Ancelotti

“Es un asistente muy competente, serio y profesional. Nadie habla de Mauri, que trabaja a su lado. Tenemos un equipo técnico joven y hay que destacar a Luis y Antonio. No es fácil para mí hablar de esto, ya que tengo el aspecto emocional. Davide es mi hijo y eso le ha ayudado para mostrar que no está aquí por ser mi hijo, sino porque es competente. Puede venir en el futuro un entrenador muy bueno”.

Recambio de Casemiro

“No necesitamos refuerzos en esta posición porque ya la tenemos en la plantilla. Kroos, Camavinga o Ceballos pueden jugar. Contra el Sevilla, Kroos jugó de pivote y lo hizo muy bien”.

Adaptado a los cambios

“No lo sé. Es verdad que el fútbol ha cambiado. Tengo que decir que los entrenadores tienen que viajar con los tiempos. No me considero un entrenador viejo, me considero un entrenador con experiencia. El fútbol ha cambiado en los últimos 20 años. Han cambiado las reglas y tienes que adaptarte. Yo lo intento hacer y creo que cambiará más. Hay que estar al paso con los tiempos”.

Alaba

“Ha tenido el mismo problema que antes del duelo contra el City. No sé si podrá jugar el miércoles. Habrá que esperar hasta el martes, no antes”.

Cinco grandes ligas

“Digo con honestidad que no me gusta mucho hablar de esto. Soy un poco supersticioso, al igual que los italianos. Me gustaría decirlo cuando todo esto se haya acabado”.

Diferencia de puntos

“Nadie podía pensar que íbamos a tener esta diferencia. Hemos ganado en estadios complicados. Ahí hemos hecho la diferencia”.

“Los entrenadores en rueda de prensa no pueden decir toda la verdad. El madridista piensa en dos cosas: ganar mañana y el miércoles. Nosotros pensamos igual”.

Satisfacción

“Estoy muy satisfecho por el trabajo. Ha sido una temporada muy sencilla para mi trabajo. He tenido el apoyo del club y de los jugadores, que han aceptado todas las decisiones con profesionalidad”.

Relajación

“Yo creo que no. El título está cerca. Hemos luchado para llegar a este punto. Estamos focalizados en el partido, pero nos falta un punto”.

Alirón o remontada

“Sólo hablamos del partido de mañana. Desde que acabó el partido contra el City sólo pensábamos en este encuentro. Tenemos bola de partido y como somos un gran equipo tenemos que dar el golpe mañana”.

El gol

“Tenía mucha fe. En ataque lo hemos hecho bien. Karim ha marcado, Vinicius ha mejorado, Modric y Kroos también. Casemiro ante el Getafe. El trabajo ofensivo ha sido bueno. Hemos tenido periodos de muy buen trabajo defensivo, pero el ofensivo ha sido constante. Rodrygo no ha marcado mucho, pero sí ha marcado la diferencia”.

Frenar a algún titular

“Suelo hablar con los jugadores para que me digan cómo están. Su opinión es muy importante, pero la decisión la tomo yo. No me he encontrado muchos jugadores que me digan que no les ponga por estar cansados. Los futbolistas quieren jugar. La opinión de ellos es importante, pero no la más importante”.