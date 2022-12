Ancelotti cierra la puerta a Brasil: «Si el Real Madrid no me echa, no me muevo hasta 2024»

Carlo Ancelotti ha cerrado la puerta a Brasil en una entrevista concedida desde Italia donde dejó claro que quiere seguir en el Real Madrid hasta finalizar su contrato en el próximo año 2022. También hizo un repaso al Mundial catalogando a Argentina como justo vencedor en una final «hermosa».

Interés de Brasil

«No sé lo que me depara el futuro, vivo día a día. De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Habrá tiempo para pensar en mi futuro, tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa, hasta aquel día no me voy a mover».

Justo campeón

«Ha sido muy bonito y terminó con una final hermosa. Argentina mereció ganar, encontró su convicción y se agarró a un Messi fantástico. Ganaron por dos motivos: porque tienen a buenos jugadores y al mejor, y porque se apoyó esta calidad con nuevos como Álvarez y Enzo Fernández, con un colectivo con una buena actitud defensiva».

Messi-Cristiano

«Este duelo les dio motivaciones a ambos. En estos años, han sido los principales artífices del mundo del fútbol, jugando genial y marcando muchos goles. Messi cierra su carrera con el Mundial, CR7 la cierra de manera distinta, pero fue de todos modos extraordinaria. Sobre todo aquí, en el Madrid, se quedará para siempre en el corazón de los hinchas. No sé qué hará en su futuro, todavía tiene ganas de competir al máximo nivel y no creo que el mundo árabe pueda ser apto para él en este sentido», afirmó en una entrevista concedida a Radio Anch’io Sport.