Ancelotti busca arma anti Haaland

Carlo Ancelotti ya busca plan anti Haaland. Lo hace desde el preciso momento en el que se conoció el parte médico que confirmaba la lesión de Antonio Rüdiger, que será baja entre dos y tres semanas tras el pinchazo que sufrió en Cornellá el pasado sábado. El entrenador del Real Madrid maneja algunas variantes, pero todo pasa por conseguir secar, como consiguió en las cuatro ocasiones anteriores que su equipo se enfrentó al Manchester City.

Haaland no le ha marcado ningún gol al conjunto blanco y eso en buena parte ha sido gracias a Rüdiger. El alemán le tapó a las mil maravillas en la ida de semifinales de Champions de 2023, con una exhibición defensiva que entró directamente a la memoria del madridismo. No la pudo repetir en la vuelta en el Etihad porque Ancelotti no le dio la oportunidad de hacerlo al sacar la defensa compuesta por Eder Militao y David Alaba.

Por segundo año consecutivo, en 2024, Real Madrid y City volvían a verse las caras en cuartos de final con la ida en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Etihad. Ni en un escenario ni en otro pudo Haaland sortear la barrera de Rüdiger, que se convirtió en su defensa más temido, dejándole a cero en toda la eliminatoria.

El papel de Haaland en sus partidos con el City contra el Real Madrid ha sido prácticamente intrascendente, pero esta vez, en los play off de la nueva Champions, su presencia cobra mucha más importancia, una vez conocida la mala noticia de que Rüdiger no estará ahí para defenderle. Al menos en la ida…

Rüdiger ausente en la ida y con esperanza de jugar la vuelta

Confiando en la aceleración que el preparador físico Antonio Pintus le aporta a las recuperaciones de los jugadores, Ancelotti tiene que romperse la cabeza para evitar un aluvión ofensivo del noruego en la ida del próximo martes en el Etihad. Rüdiger no estará, pero una pareja de centrales que apunta a ser la compuesta por Aurélien Tchouaméni y Raúl Asencio serán encomendados con la tarea de frenar a Haaland.

En una mala temporada del City, el astro noruego sigue siendo el sostén goleador de Pep Guardiola, ya que en 33 partidos ha marcado 25 goles y va camino de ser el pichichi de la Premier un curso más. En Champions han sido seis y ahora Ancelotti tiene que impedir que llegue el séptimo en cualquier encuentro de la eliminatoria. Eso significará que su elegido o elegidos para frenarle ha cumplido su misión.

El Real Madrid sólo cuenta con un central puro del primer equipo y es el recién recuperado, más de un año después, David Alaba. El austriaco ha participado en cuatro de los últimos cinco partidos, pero en minutos residuales y con las victorias encarriladas por paliza para los blancos. Con ese panorama, cuesta pensar que Ancelotti le vaya a poner de inicio en el Etihad, por lo que la dupla apunta a ser la formada por Tchouaméni –que no es zaguero– y Asencio.

Ancelotti quiere volver a parar a Haaland

Por un lado, el francés sufre cada vez que juega en esa demarcación. Le pasa en un Clásico frente al Barcelona y también en un choque a priori sencillo contra el Espanyol. Aun así, Ancelotti sigue confiando plenamente en él en dicha posición y tiene todas las papeletas de jugar de central contra el City.

Por otro, en la misión anti Haaland estará el joven y osado canterano, que a paso de gigante ya cabalga hacia la veintena de partidos con el primer equipo del Real Madrid. En el vigesimoprimero, si no ocurre nada raro en el derbi, defenderá al mejor delantero del mundo para tratar de mantener vivo al campeón de Europa en su competición fetiche.