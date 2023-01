Alineación del Real Madrid contra Real Sociedad: Camavinga apunta al lateral

La alineación del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos con la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu tiene varias incógnitas. Para este encuentro, Carlo Ancelotti tiene cinco ausencias, ya que no podrá contar con Carvajal, Tchouaméni, Mendy, Lucas y Alaba. Sí recupera a Hazard, aunque el belga no tiene opciones de estar en el once.

En la portería del Real Madrid ante la Real Sociedad estará Courtois. En el costado derecho de la defensa actuará Nacho, mientras que es probable que en el lateral izquierdo vuelva a apostar por Camavinga. La pareja de centrales será la formada por Militao y Rüdiger.

En el centro del campo hay una duda. Salvo sorpresa, Kroos y Ceballos serán fijos en el once titular, mientras que Ancelotti deberá decidir si da descanso a Modric tras el esfuerzo ante el Atlético de Madrid o apuesta por un Fede Valverde que no está en su mejor momento.

Por último, en el ataque no hay dudas. Rodrygo, que arrancó la remontada contra el Atlético con un golazo, formará en el costado diestro de la delantera. Vinicius será el encargado de recorrer el carril zurdo, mientras que como principal referencia ofensiva formará Karim Benzema.