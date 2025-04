Alineación del Real Madrid contra el Getafe: Rüdiger o Alaba, la duda de Ancelotti

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a la final a los blancos con el Getafe en el Coliseum tiene una gran duda y está en el centro de la defensa. Ancelotti deberá decidir si apuesta por Rüdiger, a pesar de que el alemán se debe tomar un respiro para proteger sus meniscos, o se decanta por Alaba. Con los que no podrá contar el italiano son con Mbappé y Mendy, que apuntan a la final de la Copa del Rey.

En la portería no hay debate. Ancelotti apostará por un Courtois que también será titular en la final de la Copa del Rey. En el lateral derecho jugará Lucas Vázquez, mientras que en el costado izquierdo formará Fran García. La pareja de centrales será la compuesta por Asencio y la duda, ya que entre Rüdiger y Alaba saldrá el otro central titular.

En el centro del campo, Camavinga y Valverde abandonarán los laterales para jugar en sus posiciones favoritas, mientras que Ceballos, que necesita rodaje, apunta a titular. La otra duda es si jugará Bellingham o si descansará el inglés y jugará Brahim.

Por último, en la delantera no hay debate. Rodrygo Goes y Vinicius jugarán en el ataque. Ambos tienen el objetivo de llevar el peligro a la portería del Getafe. Mbappé, aunque está casi recuperado, no ha entrado en la convocatoria pensando en la final de la Copa del Rey.

Otra final por la Liga

El Real Madrid se medirá al Getafe en el encuentro perteneciente a la jornada 33 de Liga. Los blancos están obligados a ganar a los de Bordalás para seguir en la pelea por el campeonato. Hay que recordar que el pasado domingo los de Ancelotti ganaron 1-0 al Athletic en el Bernabéu gracias a un golazo de Valverde.

Tras este encuentro, el Real Madrid se centrará en la final de la Copa del Rey, que medirá a los blancos contra el Barcelona en el estadio Olímpico de La Cartuja. Los hombres de Ancelotti, tras caer eliminados en la Champions, se quieren dar una alegría ganando el que sería el primer Clásico de la temporada, ya que perdieron tanto el de Liga como el de la Supercopa de España por goleada.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid del para el encuentro contra el Getafe: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger o Alaba, Fran García; Valverde, Camavinga, Ceballos, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.