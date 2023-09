El Atlético de Madrid ya prepara el derbi con una alineación donde Witsel será el ‘5’ de Simeone en su centro del campo. El conjunto rojiblanco se mide al Real Madrid este domingo a partir de las 21:00 en el Metropolitano. Con varias bajas, el equipo colchonero saldrá con lo que tiene en su plantilla.

Atlético de Madrid y Real Madrid disputarán el derbi madrileño este domingo a partir de las 21:00 en el Metropolitano con motivo de la sexta jornada de la Liga EA Sports. El cuadro rojiblanco prepara este partido tras empatar a uno en Champions contra la Lazio, recibiendo el tanto del empate en el minuto 94, obra del portero rival, y después de perder 3-0 contra el Valencia en el último partido de Liga.

Oblak será la primera piedra de la alineación del Atlético de Madrid en el derbi de este domingo contra el Real Madrid. El portero esloveno no pasa por su mejor nivel, pero un buen partido ante el eterno rival puede hacer que su confianza crezca y vuelva a su mejor nivel competitivo.

En defensa, la alineación del Atlético de Madrid genera alguna duda. Nahuel Molina saldrá de inicio en uno de los carriles, en la ya famosa defensa de cinco de Simeone, y Samuel Lino apunta a salir por otro carril, tras jugar como titular en el duelo de Champions contra la Lazio.

Witsel hará de ‘5’

En el centro de la zaga, Simeone apostará por Hermoso, Savic y Giménez. El uruguayo era la gran duda. En el duelo de Champions volvió a la convocatoria, tuvo minutos contra la Lazio y ante el Real Madrid empezará desde el inicio. Si Koke fuese titular, complicado a priori, Witsel podría ocupar el lugar de Giménez.

Simeone no podrá contar para el derbi con Pablo Barrios, De Paul, Reinildo, Söyüncü y Lemar. Por otro lado, Koke y Depay ya entrenan con el grupo y están recuperados para este importante partido contra el Real Madrid. De esta manera, Koke todavía no está apto para empezar de inicio un partido de este nivel y Witsel hará de ‘5’ por lo tanto. A su lado jugarán Saúl y Marcos Llorente para completar el centro del campo en la alineación del Atlético de Madrid.

«Koke viene de un tiempo bastante prudente de recuperación. Físicamente, ya está bien, ha vuelto a los entrenamientos en esta última semana. Está a disposición y después decidiremos si empieza o espera para poder entrar en el segundo tiempo», afirmó Simeone sobre su capitán en rueda de prensa.

Morata y Griezmann arriba

En ataque no hay ninguna duda con la alineación del Atlético de Madrid para el derbi contra el Real Madrid en el Metropolitano. Griezmann y Morata serán la punta de lanza del once del Cholo Simeone. No llegan en su mejor momento. Sobre todo el francés, cuyo inicio de temporada está siendo bastante malo. Pero un partido ante el Real Madrid siempre es un escenario de los grandes para poder reivindicarse.

«Es un partido importante de Liga, no decisivo», afirmó el Cholo Simeone en rueda de prensa. El Atlético de Madrid afronta este derbi a ocho puntos del Real Madrid con un partido menos (el del Sevilla). Es por ello que una posible victoria madridista el domingo dejaría a los colchoneros muy lejos del liderato con solamente seis jornadas del campeonato disputadas.