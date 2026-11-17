Holanda perdió el primer puesto del Grupo A tras una dolorosa y contundente derrota ante Alemania (5-0). Los de Xavi Hernández fueron dominados por el equipo germano, que les arrebató el liderato (11 puntos cada uno) en la Liga de Naciones.

Un tropiezo que supone la peor derrota en partido oficial de Holanda desde 1959, y que no gustó nada al antiguo técnico del Barça. Todo ello, después de meterle 7-0 a Grecia días atrás y dejar unas sensaciones espectaculares. No estuvo nada contento en zona mixta Xavi Hernández.

«Ha sido un shock para mí como entrenador. Estoy muy decepcionado, muy triste», comentaba tras ser pasado por encima por la selección de Klopp en Alemania. «No jugamos al fútbol; no tuvimos espíritu. No lo entiendo, no puedo aceptar esto», dijo, claramente dolido, después de la abultada derrota.

Eludió responsabilidades, y apuntó directamente a unos jugadores que no dieron la talla y no supieron competir. «Vamos a construir algo nuevo. La mentalidad debe cambiar y los valores en el campo deben mejorar», analizó acerca de los suyos, que llegaban de dulce tras la victoria ante el conjunto heleno, y se desmoronaron para perder la primera posición del grupo.

«Necesitamos jugadores con garra. Los jugadores deben cambiar su mentalidad. Es una situación difícil, pero los jugadores aprenderán de ella», recalcó sobre su vestuario. Una doble cara de la manera difícil de entender, y que así confirmaba el propio Xavi, que no daba crédito a lo que veía en el césped germano.

«Jugamos un partido histórico contra Grecia el viernes. Un buen partido… y ahora fue todo lo contrario. Hablé con los jugadores porque intentaba comprender lo que había sucedido», concluyó en zona mixta tras el varapalo que les lleva a ser segundos de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Holanda se complica la vida

En una primera fase de la Liga de Naciones exquisita, Holanda firma su peor partido en el peor momento. Con un empate terminaban primeros de grupo, pero la derrota ante Alemania colocaba a ambos con 11 y a los de Xavi Hernández en segundo lugar.

Con una clara mejoría desde su llegada, todo el buen camino recorrido pareció desmoronarse anoche en el país germano. Vapuleados y pasados por encima, Holanda solo puede desear tener suerte para el sorteo del próximo viernes 20 de noviembre en Nyom si quiere llegar a la Final Four de la competición.

Desde que asumió el cargo tras el Mundial 2026, donde la Oranje cayó en dieciseisavos ante Marruecos, Xavi cuenta con un récord de tres victorias, dos empates y una derrota en los seis partidos oficiales disputados hasta el momento. El primer tropiezo de su etapa en el banquillo nacional, y no le gustó nada la actitud de sus jugadores.