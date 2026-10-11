Ver para creer: un socavón detiene el Cebrereña – Astudillo y lo rellenan con hormigón en pleno partido

El fútbol más humilde se caracteriza por ofrecer algunas imágenes poco habituales, aunque en este caso la situación ha sido completamente surrealista. En un encuentro entre La Cultural y Deportiva Cebrereña y el CD Astudillo, correspondiente a la Jornada 5 del Grupo A de la Primera División Regional de Aficionados de Castilla y León, ha aparecido un socavón en el césped que ha obligado a que se detuviera el encuentro.

Un jugador del conjunto visitante advirtió sobre la situación en el inicio de la segunda mitad. El árbitro no pudo ocultar su incredulidad y tuvo que parar el partido durante más de 15 minutos. Lejos de rendirse y esperar a la suspensión definitiva, el entrenador del equipo local, Pepe García movilizó un carretillo hasta la zona. Después, se trasladaron bloques de hormigón para cubrir el hueco.

🗣 ¿Qué pasó en El Mancho Ángel Sastre de Cebreros? A) El partido @CDCebre – Astudillo se detiene más de 15 minutos

B) Es necesario material de obra

C) Se hunde el césped y hay un socavón

D) Todas las respuestas son correctas ⚽️ El fútbol nunca dejará de sorprendernos… https://t.co/VoeMAiLM6X — La Jornada – La 8 Ávila (@LaJornada_Avila) October 11, 2026

Todo el mundo se puso manos a la obra para que el encuentro no se detuviese. Los futbolistas comenzaron a tapar el agujero, que tenía una profundidad más que considerable. De hecho, uno de ellos metió el brazo para evidenciar que no se podía jugar de esa forma y pudo llegar hasta el codo.

Uno de los jugadores locales se convirtió en el héroe inesperado, ya que es profesional en la construcción. El vídeo publicado por La8 Ávila muestra el proceso completo de está situación surrealista. Después de eliminar el socavón, el árbitro consideró que el partido podía reanudarse y la acción volvió al terreno de juego.

Los locales se hicieron con la victoria

El sacrificio valió la pena y la historia terminó con final feliz, ya que el encuentro terminó 1-0. El partido será recordado en el club como uno de los días más extraños de su historia. El conjunto visitante tuvo que marcharse con la derrota y sin las mejores sensaciones, ya tuvieron que estar varios minutos parados cuando el encuentro podría haberse suspendido.