El tenis se pone serio contra el amaño: 24 años de sanción y 70.000 dólares de multa al serbio Milicevic

El tenis vuelve a lamentar el destape de un caso de amaño de partidos, después de que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) haya suspendido durante 24 años al serbio Stefan Milicevic, de 29 años, por infringir las normas anticorrupción de este deporte. Además de la inhabilitación, el organismo le ha impuesto una multa de 70.000 dólares (62.496 euros) por su implicación en el amaño de partidos y por intentar captar a otros tenistas para participar en una red corrupta. La sanción entró en vigor el pasado 9 de octubre y se prolongará hasta el 8 de octubre de 2050.

De acuerdo con la investigación de la ITIA, Milicevic fue acusado de amañar seis encuentros entre 2022 y 2024, cinco de ellos disputados por él mismo. Además, intentó manipular otros seis partidos durante ese mismo periodo. Las infracciones no se limitaron a su participación directa en los encuentros, ya que también ha sido acusado por intentar incorporar otros jugadores a esta red de amaño. El caso se enmarca en las infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), el reglamento que establece las normas destinadas a combatir la manipulación de partidos y otras prácticas corruptas dentro de este deporte.

La investigación se desarrolló durante 2026 y, de acuerdo con la información publicada por el organismo, Milicevic no colaboró en las pesquisas. La ITIA realizó hasta siete intentos distintos de contactar con él a través de diferentes canales para obtener una respuesta. El pasado 24 de septiembre, una vez concluida la investigación, la agencia le remitió una notificación de infracción grave. El jugador tampoco respondió a esa comunicación. Finalmente, la sanción de 24 años de inhabilitación y la multa de 70.000 dólares entraron en vigor el 9 de octubre. La suspensión finalizará el 8 de octubre de 2050, fecha hasta la que el tenista permanecerá apartado de la actividad oficial.

La falta de sustento económico de los tenistas lejos de los grandes focos es uno de los principales motivos que provocan casos como el de Stefan Milicevic. El jugador serbio alcanzó su mejor posición en el ranking ATP individual en agosto de 2014, cuando llegó al puesto 1.338. Un número que no podrá igualar, al verse obligado a un retiro temprano durante sus 24 años de suspensión. Durante este periodo, no podrá competir, ejercer como entrenador ni asistir a eventos organizados o autorizados por World Tennis, la ATP, la WTA, los Grand Slams o las federaciones nacionales.

Una sanción ejemplar, pero no la mayor

Pese a la severidad de la sanción recibida por Milicevic, el castigo impuesto al tenista serbio no es el más duro de la historia de la ITIA. Hasta tres tenistas fueron inhabilitados de por vida en los últimos años por este organismo. Se trata del búlgaro Karen Khachatryan, la eslovena Nastja Kolar y la estadounidense Alexandra Riley. Khachatryan recibió, además, una multa récord de 250.000 dólares. Por parte de Kolar y Riley, la primera fue sancionada con 175.000 dólares, mientras que la estadounidense afrontó el pago de 50.000 dólares.