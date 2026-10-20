Stuttgart – Atlético: examen de fiabilidad alemana

La rueda del calendario vuelve a girar. Otra vuelta de tuerca. Adiós, Liga; hola, Champions. El Atlético disputa este martes, ante el Stuttgart (21:00 horas), su cuarto partido en apenas nueve días en busca de la séptima victoria consecutiva. Sería la segunda en Europa, la necesita el Atlético para terminar de olvidar la derrota en Anfield y acercarse al top 8. También como escudo para lo que viene, el Bayern de Múnich, el gigante alemán. Pero antes, Stuttgart, la fiabilidad alemana del Atlético a examen.

No vale solo con ganar en casa en Europa para estar en el top 8, quizá sí para encontrar acomodo en el top 24, pero para alcanzar final en el Metropolitano debe vencer fuera. Avalado por su momento, el Atlético también está advertido por su pasado. Solo ganó en diez de sus últimos 30 desplazamientos en la Liga de Campeones, con 15 derrotas y cinco empates que ponen sobre aviso al grupo de Diego Simeone, que el pasado ejercicio apenas se impuso en dos de sus ocho duelos lejos del Metropolitano en esta competición.

Nada se entiende en el Atlético en modo Liga de Campeones en los últimos dos años sin los goles de Julián Álvarez, cuya reacción es evidente en los últimos choques. Le falta el gol. Lo rebuscará de nuevo este martes desde el once. Ya es de nuevo el delantero titular en la alineación tipo de Simeone. Descansó de inicio el sábado ante el Espanyol, jugó toda la segunda parte y facilitó el 0-1 y el quinto gol de Baena, que también fue suplente.

Los dos retornarán al equipo inicial, como Marcos Llorente, Alejandro Grimaldo y quizá Johnny Cardoso, ya restablecido de una indisposición que lo apartó del duelo contra el Espanyol. El domingo volvió al trabajo con el grupo, entró este lunes en la convocatoria y está disponible. Entre él y Morten Hjulmand saldrá el compañero en el medio de Pablo Barrios. Koke Resurrección es baja por segundo partido por una lesión muscular. También puede jugar ahí Llorente. Atrás tampoco está disponible Cuti Romero.

Enfrente, el Stuttgart sostiene sus dudas en la Bundesliga. Su derrota por 1-0 ante el Hamburgo y su comienzo de curso con apenas seis puntos en seis partidos agrandan esa sensación, en contraste con la Liga de Campeones, ganador de los seis puntos en disputa, (3-1) al Viking y (0-3) al Slovan Bratislava para ser cuarto en la clasificación. En punta destacan Ermedin Demirovic y Deniz Undav. El eje del juego suele ser Angelo Stiller, a veces acompañado por Grischa Prömel y a veces por Atakan Karazor.

Alineaciones probables de Stuttgart y Atlético