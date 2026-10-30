Simeone y el accidente de tren en Urda: «Es un momento difícil, espero que las cosas se solucionen para el futuro»

Existe un axioma que dice que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes cuya validez se ha elevado exponencialmente esta semana. La colisión de un AVE y un Iryo el pasado miércoles en Urda (Toledo) ha dejado, por ahora, 69 muertos, aunque todavía continúa la búsqueda de víctimas. Se trata del segundo accidente severo que sufre la alta velocidad española en apenas diez meses. Todavía sigue Adamuz en la memoria.

Simeone, dentro del marco previo al partido del Atlético contra el Levante que se disputará este sábado en el Ciutat de Valencia, se pronunció al respecto. «Es un momento difícil. Estar cerca de las familias que han sufrido pérdidas importantes. Es un momento complejo, hay que tener mucho respeto, y espero que se solucionen las cosas a mejor para el futuro», expresó el técnico argentino.

En lo deportivo, el Cholo ha recalcado a lo largo de toda la temporada que su equipo está en construcción. «Es muy complejo llegar al cien por cien, pero para llegar donde queremos no nos alcanza ese cien, necesitamos más. Dependerá de cómo gestionamos los cambios, los esfuerzos, hacer un partido importante un rival que en su casa lo hace muy bien, tiene velocidad en la parte ofensiva y un trabajo defensivo colectivo muy bueno», detalló.

El Atlético aprovecha el bajón del Barcelona en el Clásico para tener la oportunidad de colocarse líder del campeonato… Antes de recibir a los azulgranas. Para ello debe ganar al Levante. «Vamos a atravesar momentos muy buenos, regulares y otros que no son buenos, porque la vida es así. En el campeonato suceden muchas cosas. Los que logren salir más rápido de los momentos de dificultad son los que terminan compitiendo por ganar», analizó.

Simeone también habló del momento de Lookman y la adaptación de Hjulmand. «Lookman no está en ese mejor momento que tuvo cuando llegó, pero le necesitamos, sabemos a dónde puede llegar y le toca mostrar en los entrenamientos ese crecimiento para que le lleguen las oportunidades. Morten tiene mucha personalidad, necesitamos su mejor versión, está involucrado para seguir creciendo y llegar al lugar donde él y nosotros queremos.», finalizó.