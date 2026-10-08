Silva aclara su fichaje por el equipo de Hong Kong: «Es sólo para jugar un partido»

Este miércoles saltaba la sorpresa al conocerse que David Silva fichaba por el Supreme Sha Tin de Hong Kong. Tres años después de anunciar su retirada deportiva, el canario volvía al fútbol y lo hacía en la liga asiática. La noticia sobresaltó al mundo del fútbol. Tanto que el propio jugador ha tenido que salir al paso, sorprendido por el revuelo generado, para comunicar que «es sólo para jugar un partido».

El 27 de julio de 2023, David Silva, leyenda del fútbol español, anunciaba que colgaba las botas tras una carrera exitosa. Ahora, tres años después, descolgará las botas, pero lo hará solamente por un día. Jugará un partido con el Supreme Sha Tin de Hong Kong. Aunque sea un choque de Liga, será solamente eso, un partido. El ex jugador se mostró muy sorprendido al ver todo lo que se había generado al conocerse su fichaje por el conjunto hongkonés.

«Estoy sorprendido porque al final es solo para jugar un partido. Lo han puesto en la noticia como que he fichado para una temporada y me han dado la tarde. Llevo una tarde… Es un partido de la liga, pero sigue siendo un partido. Cuando me lo propusieron, me pareció interesante porque es en Hong Kong, que es un sitio que me gusta mucho. Tengo un amigo y he ido bastante. Y bueno… Competir un partido e intentar hacerlo bien…», comenzó diciendo el canario en una entrevista en El Partidazo de Cope.

El ex jugador señala que «incluso alguno se ha preocupado por el tema económico», como si tuviera problemas de dinero, algo que por suerte no es así. Simplemente le han hecho una propuesta y le apetece jugar en Hong Kong. «Al final te ríes, porque la gente a la mínima está ahí con el gatillo preparado. No es el caso, gracias a mi padre y a mi asesor, con el que llevamos años haciendo buenas inversiones, me ha ido bien», comentó el mago de Arguineguín.