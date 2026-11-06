El seleccionador de Guinea Ecuatorial no convoca a Owono porque «quiere mantener la titularidad» en el Andorra

Jesús Owono no jugará con su selección. El guardameta no ha sido convocado para los próximos partidos de clasificación para la Copa de África 2027 ante Zimbabue. El seleccionador de Guinea Ecuatorial, Vincenzo Alberto Annese, ha explicado los motivos por los que no ha llamado a su portero estrella para estos partidos.

El guardameta del Andorra no atraviesa por su mejor momento tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. Según el seleccionador de Guinea, la ausencia del portero ha sido decisión del propio jugador para intentar mantener la titularidad con su club: «Owono estará ausente por decisión del propio jugador. Ha obtenido permiso de la Federación Ecuatoguineana y del entrenador para no unirse a la selección en estos dos partidos internacionales».

«Owono ha expresado su deseo de permanecer con su club, el Andorra, con el objetivo de mantener su titularidad y su nivel competitivo», agregó Vincenzo Alberto Annese. El futbolista reconoció este miércoles en un comunicado que «estos están siendo los días más difíciles de mi vida».

El meta ha sufrido ataques en redes tras la muerte de Jesús de Miguel. Un choque suyo con el delantero le costó la vida al madrileño. Sucedió durante el Tenerife-Andorra, cuando Owono salió a por un balón lejos del área e impactó con su rodilla en el pecho del atacante. De Miguel fue llevado al hospital de inmediato, pero terminó falleciendo el pasado martes.

«Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado… Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto», decía Owono, destrozado, en su comunicado. El guardameta reconocía que sólo podía pensar en Jesús: «Pero ahora ⁠mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús».