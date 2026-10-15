Una psicóloga analiza la reacción de Rafa Jódar contra un recogepelotas: «La presión es una pérdida momentánea de autocontrol»

Rafa Jódar vivió un momento polémico en la victoria ante Botic en octavos de final del Masters 1000 de Shanghái. El tenista español tuvo un encontronazo con un recogepelotas en pleno partido que acabó en sanción del juez de silla por unas polémicas palabras: «¡Dame la puta toalla, coño!». Unas imágenes que dieron mucho que hablar y que el mundo de la psicología quiso explicar, enfatizando los problemas de manejar la presióny los nervios en los momentos tensos del deporte.

El juez de silla del encuentro, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, le impuso una advertencia oficial por mala conducta, y le reprendió: «Así no hablamos con ellos. Te entiendo perfectamente, pero así no». A lo que Jódar respondió. «No me hace caso. Le estoy hablando, y no le he dicho nada malo. Es increíble cómo se nota que no estás aquí dentro», protestaba el madrileño.

Jódar ya afrontó críticas el pasado mes de mayo, en Roland Garros, también por un supuesto empujón a una recogepelotas cuando se dirigía a vestuarios, aunque el tenista aseguró entonces que la chica «se tropezó» cuando trataba de apartarse: «Nunca haría nada a una recogepelotas», defendió entonces. Una conducta que una psicóloga analizó: «Hay comportamientos que duran apenas unos segundos, pero que abren interrogantes más profundos que el propio incidente», explicó.

«La frustración es una emoción humana normal. Lo verdaderamente importante es que es una reacción hacia una persona que no participa en el duelo deportivo. El recogepelotas no es el rival», añadió la psicóloga en la revista Semana. «Por eso resulta pertinente preguntar si la agresividad habría aparecido de la misma manera ante una persona con mayor autoridad. Una interrupción inesperada puede alterar el control», recalcó.

Aunque Jódar ganó el partido y se clasificó a la siguiente ronda en Shanghái, la psicóloga argumentó que dicha actitud no está justificada: «El problema aparece cuando la exigencia propia se transforma en una demanda hostil hacia otra persona. El autocontrol deportivo no garantiza automáticamente la madurez emocional en todos los ámbitos de la vida», dijo. Un problema que Rafa debe solucionar lo antes posible para evitar sanciones peores en el futuro.

«Cuando estamos frustrados, podemos interpretar que hay una pequeña contrariedad como algo mucho más irritante de lo que realmente es. La corteza prefrontal puede perder eficacia. Esta parte participa en los impulsos, la toma de decisiones y la regulación del comportamiento. El estrés dificulta su funcionamiento y una pequeña espera puede desencadenar una reacción desproporcionada. La presión puede explicar una pérdida momentánea de autocontrol, pero no elimina la responsabilidad por lo que decimos», concluyó.