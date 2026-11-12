La preciosa reflexión de Aitana Bonmatí sobre su familia: «Mi madre es la única que conduce y por problemas de salud no podía llevarme a los entrenamientos, mi padre me acompañaba en transporte público»

A sus 28 años, Aitana Bonmatí se ha convertido en una de las grandes referentes del fútbol femenino español. A pesar de su situación actual, la futbolista del FC Barcelona no olvida las dificultades que tuvo que superar cuando comenzó a jugar en las categorías inferiores del conjunto azulgrana.

En su llegada a La Masía con tan solo 13 años, tuvo que compaginar los entrenamientos con los estudios y largos trayectos desde su localidad, Sant Pere de Ribes, hasta Barcelona. Para ello, la futbolista explica que sus padres fueron fundamentales en este proceso: «Mi madre es la única que conduce y, por problemas de salud, no podía llevarme a los entrenamientos, mi padre me acompañaba en transporte público».

El esfuerzo de sus padres para que pudiera jugar en el Barça

La situación familiar obligaba a organizar cada desplazamiento con tiempo. Su padre era quien le acompañaba en transporte público, lo que suponía invertir mucho tiempo de su día en el desplazamiento. La propia jugadora explicó que aquellos viajes eran una auténtica prueba de resistencia: «Tardaba dos horas en ir y dos en volver. Entrenábamos muy tarde y al día siguiente me tenía que levantar pronto para ir a clase».

En una entrevista concedida a La Vanguardia, también explicó que salía de casa alrededor de las seis de la tarde y regresaba de madrugada. «Había momentos de frustración, pero mi carácter me llevó a seguir luchando», reconoció.

Un esfuerzo mereció la pena

A pesar de las dificultades, Bonmatí nunca abandonó su objetivo de convertirse en futbolista profesional. Durante aquellos años también tuvo que afrontar los retos de estudiar mientras progresaba en las categorías inferiores del conjunto azulgrana.

Con el paso del tiempo, aquella adolescente que recorría kilómetros en el transporte público con su padre terminó convirtiéndose en triple ganadora del Balón de Oro. Sus éxitos deportivos han llevado su nombre a lo más alto, pero su historia muestra que detrás de su trayectoria hay un sacrificio de su familia que nadie ha visto.