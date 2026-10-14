El piloto de 33 años Jack Harvey, rival de Fernando Alonso, anuncia que sufre cáncer

El mundo del automovilismo está en shock por una dura noticia. Jack Harvey, piloto británico de 33 años que llegó a competir al más alto nivel en Estados Unidos y que se enfrentó a algunos de los grandes nombres del motor, ha anunciado que padece cáncer. El propio protagonista confirmó el diagnóstico este martes 13 de octubre a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que también dejó claro que no piensa rendirse y que mantiene sus objetivos deportivos para 2027.

Jack Harvey, que en los últimos años ha compaginado su faceta como piloto con su trabajo como reportero de la IndyCar para FOX Sports, afronta ahora uno de los mayores desafíos de su vida. «Toda mi carrera ha consistido en luchar por lo que viene después. La siguiente oportunidad. La próxima ocasión de demostrar mi valía. La próxima vez que pudiera volver a subirme al coche y demostrar de lo que soy capaz», escribió el británico al comenzar su mensaje. El piloto recuerda las dificultades que ha tenido que superar durante su trayectoria profesional y cómo ha aprendido a seguir adelante cuando las cosas no salían como esperaba. Sin embargo, ahora tendrá que trasladar esa mentalidad competitiva a un terreno mucho más complicado. «La vida me ha puesto una nueva batalla delante. Recientemente me han diagnosticado cáncer», anunció, sin revelar por el momento más detalles.

Pese al duro golpe que supone recibir un diagnóstico así, Jack Harvey transmite un mensaje de determinación y esperanza. El británico asegura que sus planes profesionales no han cambiado y que pretende estar presente en el inicio de la temporada 2027 de la IndyCar, previsto en St. Petersburg, además de volver a ponerse al volante de un monoplaza en mayo para preparar las míticas 500 Millas de Indianápolis, donde hace unos años fue rival de Fernando Alonso. «Nunca he rehuido un desafío en mi vida y esta situación no es diferente. Así que… luchemos», concluyó en su comunicado. También agradece el apoyo que está recibiendo por parte de su familia, sus amigos, su equipo, FOX Sports y toda la comunidad de la competición estadounidense.

La fortaleza de Jack Harvey

Nacido en Inglaterra, el piloto desarrolló buena parte de su carrera en Estados Unidos, donde compitió en la IndyCar desde 2017. Antes de dar el salto a la categoría reina de los monoplazas estadounidenses, destacó en Indy Lights, campeonato en el que terminó como subcampeón en dos ocasiones. Posteriormente, disputó temporadas completas con equipos como Meyer Shank Racing, Rahal Letterman Lanigan Racing y Dale Coyne Racing, logrando como uno de sus mejores resultados un tercer puesto en una carrera disputada en el circuito de Indianápolis en 2019.

En las últimas temporadas, aunque dejó de competir a tiempo completo, Harvey ha seguido vinculado a las carreras. Ha participado en las dos últimas ediciones de las 500 Millas de Indianápolis con Dreyer & Reinbold Racing, mientras trabajaba como reportero de boxes y analista para FOX Sports. Su diagnóstico ha provocado numerosas muestras de cariño de compañeros y profesionales del automovilismo, que le han trasladado su apoyo en este momento complicado.