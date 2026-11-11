Marcelinho Huertas vuelve a la Euroliga a sus 43 años para reunirse con su antiguo técnico del Barça

Marcelinho Huertas ha protagonizado una de las noticias de la temporada. El base de 43 años de La Laguna Tenerife pone rumbo a Dubái para regresar a la Euroliga. En el tramo final de una carrera que parece no acabar con su gran nivel, se reunirá con Xavi Pascual, su antiguo técnico en el Barça.

Dubái Basketball es uno de los equipos más potentes de la máxima competición europea. Con plantilla para pelear por el título, una gran ayuda económica detrás y la Final Four en Abu Dhabi el próximo mes de mayo, los de Pascual, que salió del Barça por la puerta de atrás, suman a un veterano.

Dubái ahora mismo se encuentra en la parte alta de la tabla con un récord de 7 victorias y 3 derrotas. Con la millonaria oferta que hicieron a Xavi Pascual para dejar el Barça, los recién llegados de la Euroliga van con todo. El músculo financiero ayuda a crear un roster capaz de ganar a cualquiera.

Y es que con 43 años, ‘Marce’ sigue dando guerra. En el inicio de su octava temporada en Tenerife, Huertas volverá a un torneo que no pisa desde 2019, cuando militaba en Baskonia. Un caso anómalo que ha sido la gran bomba de este mes de noviembre.

Xavi Pascual le tuvo en el Barça. Fue su cabeza pensante en una era competitiva de los azulgranas, y ahora quiere reclutarle para un equipo repleto de estrellas europeas. Una decisión extraña que entenderá a las mil maravillas el técnico catalán.

Los tinerfeños se quedan sin su leyenda poco más de un mes después de iniciar la campaña. El fichaje más raro de lo que va de temporada afecta a la ACB y al equipo de Jaka Lakovic, pero da valor a una Euroliga que no se fija en la edad de nadie.

Marcelinho tendrá competencia en Dubai

Marcelinho Huertas es único en la historia. Primer extranjero en jugar 20 temporadas en la ACB y la sensación constante de que, a pesar de tener 43 años, las piernas le responden para dar buen nivel. Se reencontrará 11 años después con un técnico que le sacó una gran versión entre 2011 y 2015.

Huertas fue clave en la eliminación de La Laguna Tenerife al Real Madrid en cuartos de final de los pasados playoffs de la ACB. El incansable brasileño dominaba los partidos a su antojo y marcaba el tempo con la pista en las manos. Ahora tendrá una exigencia mayor.

Su cabeza ayudará a ‘paliar’ el desgaste de las piernas, y competirá por minutos con Thomas Walkup y McKinley Wright, dos de los bases más destacados de la Euroliga. Es cierto que Dubái también disputa la ABA, la Liga Adriática en la que salió por primera vez campeón la pasada temporada, y necesitará rotación.