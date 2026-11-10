La gran estrella de la Euroliga se alista a Qatar para el Mundial que organiza en 2027

Kendrick Nunn ya tiene la nacionalidad catarí. La estrella de Panathinaikos y de la Euroliga ha completado el proceso para conseguir el pasaporte que le permitirá jugar con el país anfitrión en el Mundial 2027 celebrado en Qatar el próximo mes de septiembre.

Nunn, que se ausentó el pasado fin de semana en el partido de la liga griega ante AEK para terminar el proceso, es uno de los grandes nombres del baloncesto europeo. Campeón de la Euroliga, líder del equipo de Željko Obradović, y que estará en la gran cita del baloncesto intercontinental.

Este acuerdo con Qatar le proporcionará 1,5 millones en cada gran torneo en el que participe. Con el Mundial 2027 en el horizonte, Nunn no quería perderse la fiesta. Al no tener hueco en la selección de Estados Unidos, ni para jugar siquiera las Ventanas debido a su situación en la Euroliga, tendremos a una gran estrella internacional en el campeonato.

Kendrick Nunn anotó recientemente 33 puntos contra el Real Madrid en la victoria de Panathinaikos en el Movistar Arena el pasado miércoles 4 de noviembre. Con 23 puntos en el último cuarto (récord histórico de la competición), dejó sin palabras a la afición blanca.

Una estrella de la máxima competición continental, campeón de la edición de 2024 con el conjunto ateniense, y que al fin completa el proceso de conseguir su pasaporte que lleva meses esperando. Uno más que estará en la gran cita gracias a la ‘facilidad’ que otorga el baloncesto para estos contextos.

Líder del mejor equipo de Europa

El escolta estadounidense de 31 años será el líder de Qatar en el Mundial 2027 y uno de los nombres destacados de la competición más allá de las grandes selecciones. Qatar, un país sin apenas tradición en el baloncesto, albergará la Copa del Mundo, con Alemania defendiendo el trono conseguido en 2023.

Se espera que regrese a Atenas este martes 10 de noviembre para volver a estar con el equipo y preparar el duro partido ante el Barça del próximo viernes a las 20:45 h en el OAKA, lugar donde se celebró la última Final Four. Panathinaikos es ahora mismo el líder de la Euroliga con 8 victorias y 2 derrotas.

A pesar de tener un equipo totalmente renovado y tras la salida de Ergin Ataman del banquillo, los helenos siguen contando con una plantilla favorita para hacerse con el título en Abu Dhabi el próximo mes de mayo.

Por su parte, Nunn, que ha estado lesionado durante el inicio de temporada y poco a poco recupera ritmo, está promediando 20,2 puntos por partido en los cuatro encuentros que ha disputado hasta ahora de la máxima competición continental. La gran estrella de la Euroliga estará en el Mundial 2027.