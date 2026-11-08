Manuel Turizo sorprende con Lola Índigo y pone a bailar al Bernabéu en la mini Super Bowl de Madrid

Manuel Turizo puso a bailar al Bernabéu en el descanso del partido de la NFL entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. La actuación del colombiano era el plato fuerte al descanso de un partido que estuvo de lo más interesante durante sus 30 primeros minutos de juego. Seis canciones interpretó durante los cerca de 10 minutos que duró el show, el triple de lo que el pasado año estuvo sobre el césped Bizarrap. Contó con una estrella invitada: Lola Índigo, con la que cantó 1000 cosas.

Al no ser una Super Bowl, no había tiempo para montar y desmontar el escenario, por lo que una vez más se ubicó en la zona del lateral de Castellana. Le daba igual a un Turizo que propuso un espectáculo al más puro estilo de ese gran evento que atrapa los focos año a año en febrero. Dentro de las posibilidades que le dieron, hizo un show de lo más animado.

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Sobre un extremo del escenario apareció Manuel Turizo nada más terminar el segundo cuarto del encuentro. A ritmo de Como fuera comenzó el espectáculo, siguiéndole Yo yo y, después, Por un pendejo no se llora. El Bernabéu comenzó a bailar cuando comenzó a sonar La Bachata. Entonces apareció en el escenario Lola Índigo, invitada sorpresa en esta actuación. La andaluza y el colombiano interpretaron 1000 cosas, la canción que tienen juntos, antes de que el espectáculo cerrase con El Merengue y con un Bernabéu que disfrutó cantando y sobre todo bailando a ritmo del artista latino.

Manuel Turizo cumpliendo un sueño

Manuel Turizo era el elegido para el segundo espectáculo del medio tiempo de la NFL en España. Sobre el papel, por debajo del cartel del pasado año, con Bizarrap y Daddy Yankee. Aunque tenía algo muy a su favor: que los dos artistas defraudaron en 2025. Sólo una canción juntos a la que se sumó que el productor argentino pinchó su canción con Quevedo. El público se quedó con ganas de más. Algo que no ha pasado con el colombiano en esta ocasión.

En los días previos afirmaba que tiene el «sueño» de cantar en un Bernabéu lleno, por lo que actuar en este escenario, en el descanso del partido de la NFL, era «dar un pasito». No oculta, además, que es aficionado del Real Madrid, señalando que le gusta «ir a los partidos» cada vez que visita España.