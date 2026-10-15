La Juventus remonta sobre la bocina en Balaídos y deja a cero al Celta en la Europa League

Un tanto de Kolo Muani en el tiempo de descuento le da la victoria a la Juventus en Balaídos y condena al Celta a irse de vacío tras dos jornadas de la fase de liga de la Europa League. Los vigueses se adelantaron con un tanto de Hugo Álvarez en los instantes iniciales, pero acabaron sucumbiendo ante el empuje de un cuadro bianconero que remontó en la segunda mitad con los goles de Woltemade y Kolo Muani. Tras la derrota en el debut ante el Omonia Nicosia, el equipo celeste vuelve a quedarse a cero.

Ante un Balaídos de gala por la visita de un histórico del fútbol europeo para el debut como local en Europa esta temporada, el Celta quiso mandar de salida. Y así lo hizo. Inquietaron primero los de Claudio Giráldez con un remate de cabeza al que Williot Swedberg no dio la fuerza suficiente para sorprender a Vicario. Las tímidas aproximaciones del cuadro italiano salieron de las botas de Conceiçao, aunque ninguna consiguió traducirse en peligro real.

El balón siguió tiñéndose de color celeste y, con él, acabó llegando el primer tanto. Javi Rueda recortó a su par y cedió a Swedberg. El sueco recibió de espaldas, giró y abrió a su izquierda para que Hugo Álvarez marcara a placer. El canterano abrió la lata en Balaídos ayudado, en parte, por las facilidades defensivas que concedió la Juventus dentro del área.

Los visitantes se vieron obligados a modificar su plan a los 18 minutos. Los bianconeri adelantaron sus líneas de presión para ahogar la salida del Celta y evitar que los locales durmieran el choque con la pelota. Durante varios minutos los de Spalletti se salieron con la suya, pero, de nuevo, fueron incapaces de transformar alguna de sus recuperaciones en disparos a la meta de Radu. El Celta perdió el control y, en el caos, se sintió más cómoda una Juventus que tuvo en las botas de Woltemade el empate antes del descanso. El delantero envió por encima del larguero la mejor ocasión de los suyos en el primer tiempo.

Un final cruel para el Celta

La Vecchia Signora salió en tromba tras el paso por vestuarios, forzando a Radu a intervenir por primera vez en el partido para desbaratar los primeros intentos a portería de los visitantes. El dominio de la Juventus no tardó en encontrar premio. Woltemade aprovechó el error de Marcos Alonso a la hora de controlar un balón con el pecho en su área para perforar la portería del Celta con un disparo de primeras.

Tras lograr el empate, el cuadro italiano aprovechó el impulso y no levantó el pie del acelerador. Volvió a pecar de falta de colmillo, perdió fuelle y le dio alas al Celta. Al contrataque pudieron volar los vigueses, con Jutglà lanzando a los costado para trasladar el miedo al bando rival. El ex del Brujas se desfondó haciendo las veces de Iago Aspas en la delantera, por el que fue sustituido. Giráldez dio entrada al capitán celeste a 20 minutos de final, suficientes para hacer de las suyas.

El ’10’ comenzó a aparecer entre líneas y a inquietar a una Juventus sólo capaz de amenazar al contrataque. El Celta acabó el partido buscando la victoria… y estuvo cerca de marcharse de vacío. Nico González tuvo el 1-2 en sus botas tras una gran maniobra dentro del área que acabó con un disparo que salió rozando el palo derecho de la portería de Radu. No perdonó Kolo Muani instantes después. El galo remató a escasos centímetros de la meta viguesa un envío de Cambiaso desde la izquierda. Un gol que condena al Celta al fondo de la tabla de la fase de liga de la Europa League y comienza a comprometer su clasificación.