Julián Álvaréz al rescate del Atlético: empata al Stuttgart y rompe su sequía de 174 días sin marcar

Y tras 174 días, Julián Álvarez vuelve a ver la luz. No ha salido del túnel, pero ya vislumbra el destello en el horizonte. El Atlético languidecía en Alemania ante un Stuttgart vigoroso y aplicado, cuando Lookman vio la llegada de Julián y el argentino batió a Seimen con la izquierda. Un gol de liberación. Para el Atlético en general, que se sacudía su mala primera parte, y para el argentino en particular, que rompía una sequía de 174 días sin marcar gol con el Atlético.

Para hallar su última diana hay que remontarse a la temporada pasada, concretamente al 29 de abril, cuando el argentino anotó de penalti en la ida de semifinales contra el Arsenal. Desde entonces, fundido a negro hasta este martes. Claro que por el camino ha vivido un terremoto cuyo hipocentro fue su boca. En pleno Mundial verbalizó su deseo de abandonar el Atlético para «cumplir su sueño» y desembocó en más ruido que otra cosa.