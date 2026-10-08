La Guardia Civil se ha puesto en contacto con el Sporting Hortaleza para garantizarle la seguridad en Tenerife

La Guardia Civil se ha puesto en contacto durante las últimas horas con el Sporting Hortaleza para garantizar su seguridad en todo momento durante su viaje este domingo a Tenerife con motivo de la vuelta de la previa de la Copa del Rey. Lo ha desvelado Gonzalo Valdivia, director deportivo del cuadro madrileño, en OKDIARIO. Las fuerzas del orden quieren evitar que ocurra lo mismo que la semana pasada en Güímar y acompañarán al equipo madrileño desde el aeropuerto al hotel, del hotel al campo y el regreso al aeropuerto tras el partido.

«Pero para nosotros no es un campo neutral volver a Tenerife. El acta lo que recoge es el problema fuera del estadio. Dentro pasan cosas, se tira una botella, le meten un bofetón… pero no es lo que nos llega a intimidar como las piedras y los huevos que nos tiraron fuera. Y esto lo acepta el juez de competición. Señala que hay un hecho de gravedad fuera del estadio. Si tú ves un hecho de gravedad, no nos vuelvas a mandar a la misma ciudad donde ha habido un hecho de gravedad. Porque dentro del estadio a mí me queda claro que esta vez va a estar controladísimo, que va a ser a puerta cerrada, pero seguimos estando en Tenerife y vamos a estar en un hotel y vamos a estar en un aeropuerto y vamos a estar de camino a un campo de nuevo en la misma ciudad. Hemos mirado y son 45-50 minutos en coche de donde jugamos al nuevo campo. Entonces, si alguien quiere… Y te lo digo, me han pasado muchas capturas de redes sociales donde dicen ‘a puerta cerrada jajaja’, ‘va a ir más gente que la anterior vez’… O sea, ya están intentando intimidar de nuevo. También te digo que nos ha escrito la Guardia Civil para decirnos que esto no es nombre de la Federación, sino en nombre de Tenerife, porque se ve manchado por este tipo de cosas. Nos van a acompañar en el aeropuerto, en el hotel y en el campo. Nos han dado una tranquilidad», revela Gonzalo Valdivia a este periódico.

Con esta premisa, en el Sporting Hortaleza están más tranquilos, aunque es verdad que están incómodos con el regreso a Tenerife: «Yo te digo la verdad. Fuera de que no queremos ir a Tenerife, y que es una resolución que nos deja un poco a medias, sí me han transmitido una seguridad que no me transmitieron la semana pasada. Yo ahora sí voy con la seguridad de que el dispositivo de Guardia Civil o de policía va a ser lo suficientemente grande para estar tranquilos».

«Te hablo como opinión personal. Yo estuve allí y volveré a ir. Yo no tengo miedo por lo que me ha transmitido la Guardia Civil. Están un poco todos para ver cómo va a ser realmente el dispositivo de seguridad, que se cumplan las garantías… Yo la verdad que miedo no tengo. Si te puedo decir una palabra, pues voy un poco incómodo», añadió el director deportivo del equipo madrileño.

«Yo creo que hay tantas miradas puestas sobre este partido, y además que ya se sabe que es el Sevilla y eso también genera… Creo que va a haber mucha gente viéndolo y creo que esta vez, y espero de verdad, o sea, yo no quiero tener ni un problema con el Güímar y no lo quisimos tener en la ida. Yo traté muy bien al club, que era el responsable de tratarlos bien, y yo lo que quiero es que esto acabe, que gane el que mejor lo haga el domingo en el campo y se acabe esto porque ha sido una pesadilla. Yo creo que para los dos. Incitada por uno de los dos lados, pero ha sido una pesadilla. No ha tenido mucho sentido», culminó Gonzalo Valdivia en su entrevista en OKDIARIO.