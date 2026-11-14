Grimaldo abandona la concentración de España y es baja contra Inglaterra

Álex Grimaldo abandona la concentración de la selección española y será baja para el encuentro contra Inglaterra de este domingo en el Metropolitano. La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado en la noche de este sábado que el lateral izquierdo del Bayer Leverkusen ha tenido que dejar la concentración de los campeones del mundo a causa de una indisposición por un cuadro febril.

El futbolista valenciano no podrá participar en el último compromiso del año de la selección española. Un contratiempo de última hora para Luis de la Fuente, que cuenta con Marc Cucurella como principal alternativa para ocupar el lateral izquierdo frente al combinado inglés. La baja de Grimaldo reduce a 27 el número de internacionales que tiene a su disposición el seleccionador nacional.

España se medirá a Inglaterra este domingo (20:45 horas) en un Metropolitano que presentará un lleno absoluto. Los de Luis de la Fuente buscarán cerrar un 2026 inolvidable certificando la primera posición de su grupo de la Liga de Naciones, para lo que les bastará con un empate ante los de Thomas Tuchel. La selección española llega a la última jornada de la competición tras haber ganado sus cinco primeros encuentros.