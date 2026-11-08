El gran examen para la defensa del Barcelona

No hay dudas si decimos que el Barcelona es uno de los equipos que mejor juega al fútbol en el mundo a día de hoy. Tampoco si decimos que sus jugadores, de manera individual, son de los mejores. Pero lo que también está claro es que su defensa está a años luz del rendimiento en otras partes del campo. No es de élite y este domingo en el Metropolitano se presentará a un nuevo gran examen.

El Barcelona está en los exámenes del primer trimestre del curso. El primero lo suspendió en París y en la Champions. El PSG le endosó cuatro goles y pudieron ser muchos más. Joan García evitó una goleada histórica gracias a sus paradas. Un suspenso que quizás no llegó ni al 2.

El segundo gran examen del Barcelona esta temporada también se saldó con suspenso. Fue en el Clásico de Liga en el Camp Nou contra el Real Madrid. Mourinho sorprendió a Flick en lo táctico y la defensa culé volvió a verse superada. Gerard Martín no dio la talla y hasta Cubarsí quedó retratado por Camavinga en el 1-2 definitivo a favor de los blancos.

Ahora le llega al Barcelona el tercer gran examen para su defensa. Un suspenso más podría dejar al equipo muy tocado y hacernos pensar que la zaga azulgrana no tiene nivel de manera definitiva para competir este año. Eso obligaría a Deco a acudir al mercado invernal de manera obligada para firmar un nuevo defensa de calidad.

Flick debe encontrar el equilibrio

Flick está obligado a encontrar la manera de defender bien en su sistema ofensivo y no dejar tantos espacios atrás que dejen sin posibilidades a sus defensas de detener a equipos que ya se saben de memoria cómo hacerle daño a este Barcelona. Debe encontrar ese equilibrio necesario para atacar bien, pero también defender bien.

La buena noticia para el Barcelona es que recupera a Eric García para este examen. Gerard Martín, Cubarsí y Cancelo apuntan a acompañarle. Los cuatro se examinarán con Bernal o De Jong por delante, y sin Rodri. La intensidad del Metropolitano y las armas de Simeone pondrán a prueba a una defensa que necesita superar sus problemas. De lo contrario, el problema lo tendría Flick.