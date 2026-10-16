La FIFA sanciona a España con 18.000 euros y un 15% de aforo por los cánticos de «musulmán el que no bote» en Barcelona

La FIFA ya ha oficializado su sanción a España por los cánticos de «musulmán el que no bote» en el partido amistoso ante Egipto que se jugó en Barcelona, en el estadio del Espanyol, el pasado mes de marzo. El castigo es leve: sólo 18.000 euros de multa y la reducción del 15% del aforo en el siguiente encuentro como local, que es el partido ante Inglaterra en el Metropolitano el próximo 15 de noviembre.

El castigo de la FIFA a la Federación Española de Fútbol no es muy duro. Económicamente es poco, 18.000 euros, y deportivamente sólo afectará a nivel de aforo en el estadio Metropolitano para el partido de España ante Inglaterra de la Liga de las Naciones. Habrá que reducirlo un 15%, aunque incluso se podría llenar esa parte de la grada si se habilita para «colectivos o comunidades especiales».

La FIFA especifica que el 15% de la restricción del aforo, que se aplicará en el Metropolitano, tiene que ser «preferentemente en las gradas situadas detrás de la portería». Y añaden: «Como alternativa al cierre del 15% de las localidades disponibles (…) se podrá, previa aprobación de la FIFA, ocupar dicho porcentaje de asientos con grupos comunitarios y/o colectivos de interés específico (tales como familias, estudiantes u organizaciones contra la discriminación)».

En el expediente de la FIFA se especifica que la Federación Española es «responsable del comportamiento discriminatorio de sus aficionados en relación con el partido amistoso entre España y Egipto, disputado el 31 de marzo de 2026».

En ese encuentro, varios aficionados cantaron «¡musulmán el que no bote!», gritos que fueron recogidos por el árbitro en el acta. Durante ese partido, que era amistoso, se jugó en el estadio del Espanyol y estuvo organizado por la RFEF, parte de la grada hizo esos cánticos racistas.

En varios momentos de ese encuentro, a los 10 minutos de la primera parte y posteriormente en otros instantes del encuentro, una parte de la grada coreó el cántico «musulmán el que no bote», después de que ya al inicio también hubiese pitidos al himno de Egipto.