España jugará la final de la Finalíssima de fútbol sala tras ganar a Portugal en una tanda de ¡18 penaltis!

España venció este viernes a Portugal por 7-8 en una tanda de penaltis donde se lanzaron 18 disparos tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario de la semifinal europea de fútbol sala, y se clasificó para la final de la Finalíssima, en la que se medirá este domingo contra Brasil.

España, que en febrero conquistó su octavo título europeo precisamente al vencer a Portugal por 5-3, mantuvo su actual hegemonía sobre el conjunto luso, su mayor rival continental, pero necesitó el partido hasta los penaltis. Se tiraron ¡18 penaltis!

España sigue mandando en Europa

El conjunto de Jesús Velasco abrió el marcador al comienzo del segundo tiempo por intermedio de Raya, pero Portugal remontó con anotaciones de Rúben Teixeira y Hugo Neves. Sergio Fernández anotó el gol salvador para los españoles cuando faltaban solo 55 segundos para el final del partido.

En los penaltis, Antonio, Adolfo, Gonzalo Santa Cruz, Rivillos, Sergio González, Dídac, Ricardo Mayor y Cecilio Morales anotaron los ocho para España, mientras que Adrián Rivera falló su disparo. Por Portugal anotaron André, Paço, Hugo Neves, Diogo Santos, Rubén Teixeira, Kutchy y Afonso Jesús, y fallaron Pany Varela y Lucio Junior.

En su segunda edición, la Finalíssima, el torneo organizado conjuntamente por Conmebol y la UEFA, es disputado en la ciudad brasileña de Niterói por Argentina, Brasil, España y Portugal, cuatro de las mayores potencias mundiales de fútbol sala.

Tras la semifinal entre las dos mejores selecciones europeas, España se medirá a Brasil en la final este domingo. Vencieron también en penaltis a Argentina (5-4) tras empatar a uno en el tiempo reglamentario. Marcó primero Pito y dos minutos después igualó Tripodi. Brasil llegó a la cita en su condición de campeón mundial (2024) y sudamericano (2026).