El entrenador del Rayo tras su estreno en Vallecas: «El césped está bien, pero tiene margen de mejora»

Tras una jornada muy caliente en el barrio de Vallecas, otra más, el nuevo entrenador del Rayo Vallecano, Beñat San José, se desplaza desde el estadio, el cual pisaba por primera vez como técnico rayista en un partido amistoso contra el Cagliari, hasta la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael. Allí le reciben alrededor de 70 niños y niñas de unos 12 años que escuchan sus consejos mientras disfrutan durante este fin de semana de la experiencia Skechers Football Lab, ideada por la marca de ropa deportiva para impulsar a las generaciones futuras del fútbol español.

Antes, San José atiende a un reducido grupo de medios, entre ellos OKDIARIO, que han sido testigos de un día en la vida de estos niños en el municipio segoviano. El entrenador del Rayo asegura que se han encontrado «bien» el césped de Vallecas, en el que no habían podido jugar hasta ahora por la prohibición de la Comunidad de Madrid, aunque no niega que tiene «margen de mejora».

«Estaba muy bien, pero obviamente siempre tiene su margen de mejora como cualquier otro césped. Además, en España están cambiando ahora para el paso al frío que viene, pero el campo muy bien. Ha sido un placer volver a Vallecas. Ha sido mi primer partido.Aunque haya sido un amistoso, ha sido una emoción muy grande. Me he sentido muy natural con todo», afirma el entrenador vasco.

En la rueda de prensa del encuentro profundizó más acerca del asunto del estadio y el vandalismo de parte de la afición vallecana: «La situación lleva tiempo siendo insostenible. El no haber jugado los tres primeros partidos en casa no es sostenible. Deseo que se solucione todo. Yo tengo una línea roja que no puedo pasar porque represento a mis jugadores y a mi staff. Tengo que mantener un equilibrio. Noto que la afición quiere mucho al equipo y que hay una química especial».