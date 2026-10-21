Bernd Schuster, ex futbolista (66 años): «Yo hubiera sido un torero como Enrique Ponce, siempre jugaba del 70% al 90% de mi nivel»

El pasado lunes, los Mano a Mano de la Fundación Cajasol llegaron a su edición número 78 con un encuentro entre el ex futbolista alemán Bernd Schuster y el periodista taurino David Casas. Estos encuentros culturales llevan sucediéndose desde 2007 de la mano de Jose Enrique Moreno, y esta última edición, llamada «El toro y el deporte», aborda similitudes entre dos profesiones que aseguran que tienen mucho en común.

Estas mismas semejanzas han servido de guía durante toda la charla. Schuster asegura: «Te encuentras con ellos y te das cuenta de que hay muchas similitudes con nosotros». El periodista corrobora lo dicho por el alemán, pero guarda las distancias al hablar del miedo que siente un torero: «El miedo de los toreros es único». Schuster corroboró: «Cuando estoy en los toros, en el callejón, siento que nosotros los futbolistas no sentimos ese miedo; podemos sentir la responsabilidad, pero nunca ese miedo».

Schuster es un confeso amante de la tauromaquia, y confiesa cómo siempre le ha llamado la atención la mente de los toreros: «conocer cómo piensan, qué están pensando. El día antes de la corrida, todo.» Los tres participantes de la charla hablaron de la admiración mutua que hay entre ambas profesiones, como bien explicó David Casas: «los toreros admiran a los futbolistas y los futbolistas admiran a los toreros».

El propio periodista destacaba la importancia de que «en unos tiempos tan complicados para la tauromaquia, que un deportista de la importancia de Schuster se emocionara y defendiera la tauromaquia era importante para que los jóvenes se vieran reflejados en sus ídolos». Casas recordó con nostalgia aquellos tiempos donde los palcos de las plazas eran un auténtico acontecimiento cultural, hasta que la presión antitaurina acabó suprimiéndolo porque pocas personalidades de otros ámbitos querían acudir. Ahora afirma que todo ha dado un giro.

José Enrique Moreno preguntó al ex futbolista del FC Barcelona si hubiera sido torero. Schuster contestó con un cierto sentido del humor: «Comparando con el tipo de futbol que jugaba, yo hubiera sido un Enrique Ponce. Yo tenía mi posición y mi forma de jugar. Jugaba siempre del 70 al 90%. Y Enrique era un torero que era así».