Belletti estalla por la gestión del Barça B: «Espero que nadie tenga que vivir esto»

El Barça Atlètic perdió el derbi catalán contra el Girona B, pero sin duda el partido quedó marcado por la gran dificultad que tenía el equipo azulgrana desde el principio. Y es que el parón de selecciones le obligó a tener que contar con 20 bajas y con la incertidumbre de no saber si se jugaría hasta la decisión del Juez Único de la RFEF aceptaba o no la petición del Barcelona de aplazarlo. Más allá de la derrota, el entrenador Juliano Belletti no dudó en rajar en rueda de prensa por la gestión del encuentro y la injusticia que sintió.

«Espero que ningún entrenador más tenga que pasar por eso; nos ha hecho mucho daño. No sabíamos si había partido o no hasta siete horas antes. Gestionamos la semana con la idea de jugar, pero siempre teniendo en cuenta que teníamos futbolistas como Onstein, Walton, Ibra o Dani Ávila que no podían jugar más de 45 minutos. Y así pasó lo que pasó. Se fueron lesionando uno a uno». Un problemón teniendo en cuenta la nueva normativa de la RFEF que obliga a tener un mínimo de 5 jugadores del filial en el campo. El Barça Atlètic solo tenía 10 fichas disponibles y los últimos minutos tuvo que jugar con un jugador menos.

«Hace mucho daño ver a Diarra llorando en el vestuario, a Dani Ávila, que no podía jugar un partido como este, ver a jugadores que están intentando encontrar su mejor forma física y han hecho un sacrificio muy importante por el equipo. Esto lo valoro. A pesar de todo, hemos mostrado nuestra calidad y actitud». Una situación derivada de la convocatoria de varios futbolistas en las categorías inferiores de la selección española, además de otras selecciones, y las lesiones ya acumuladas. Un cúmulo que hizo que Belletti viviera un infierno que pagó con tres puntos.