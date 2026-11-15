Belletti estalla por la gestión del Barça B: «Espero que nadie tenga que vivir esto»
El entrenador rajó tras la derrota contra el Girona B en casa
El equipo contaba con 20 bajas
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El Barça Atlètic perdió el derbi catalán contra el Girona B, pero sin duda el partido quedó marcado por la gran dificultad que tenía el equipo azulgrana desde el principio. Y es que el parón de selecciones le obligó a tener que contar con 20 bajas y con la incertidumbre de no saber si se jugaría hasta la decisión del Juez Único de la RFEF aceptaba o no la petición del Barcelona de aplazarlo. Más allá de la derrota, el entrenador Juliano Belletti no dudó en rajar en rueda de prensa por la gestión del encuentro y la injusticia que sintió.
«Espero que ningún entrenador más tenga que pasar por eso; nos ha hecho mucho daño. No sabíamos si había partido o no hasta siete horas antes. Gestionamos la semana con la idea de jugar, pero siempre teniendo en cuenta que teníamos futbolistas como Onstein, Walton, Ibra o Dani Ávila que no podían jugar más de 45 minutos. Y así pasó lo que pasó. Se fueron lesionando uno a uno». Un problemón teniendo en cuenta la nueva normativa de la RFEF que obliga a tener un mínimo de 5 jugadores del filial en el campo. El Barça Atlètic solo tenía 10 fichas disponibles y los últimos minutos tuvo que jugar con un jugador menos.
«Hace mucho daño ver a Diarra llorando en el vestuario, a Dani Ávila, que no podía jugar un partido como este, ver a jugadores que están intentando encontrar su mejor forma física y han hecho un sacrificio muy importante por el equipo. Esto lo valoro. A pesar de todo, hemos mostrado nuestra calidad y actitud». Una situación derivada de la convocatoria de varios futbolistas en las categorías inferiores de la selección española, además de otras selecciones, y las lesiones ya acumuladas. Un cúmulo que hizo que Belletti viviera un infierno que pagó con tres puntos.
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