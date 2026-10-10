Alavés-Atlético: enfermería vacía, ilusión llena

Después de 21 días de selecciones, Simeone en particular y el Atlético en general pueden respirar. De hecho, lo hacen como no lo habían podido hacer esta temporada, con los pulmones a plena capacidad. El Cholo tiene a toda la plantilla disponible para visitar al Alavés (16:15 horas). Grimaldo y Sorloth están recuperados y los últimos en llegar de sus selecciones han realizado una sesión suave. El Atlético retoma el pulso rebosante de ilusión y completo de efectivos tras el parón más largo y con más riesgo de lesión.

Desde el 3 de enero de 2021, con un gol de Luis Suárez en los instantes finales, el Atlético de Madrid no gana en Mendizorroza, que advierte de nuevo a Diego Simeone por esos precedentes. Aunque también por el momento del Alavés, ganador de tres de sus cuatro duelos en casa, sexto en la tabla y al frente de los equipos menos goleados. Giuliano Simeone vuelve a casa, donde pasó una temporada enriquecedora

Llega reafirmado tras el derbi contra el Real Madrid, porque provocó los dos goles en el 2-1 en el Metropolitano, su impulso también es el del equipo en general, reactivado por esa victoria y por la segunda posición de la clasificación; por tres triunfos seguidos en Liga que no lograba desde el pasado marzo, además con un solo gol en contra, y porque tiene a todos sus efectivos disponibles por primera vez en la temporada.

Ya están aptos tanto Pablo Barrios como Alexander Sorloth y Alejandro Grimaldo, que debió abandonar la concentración de la selección hace una semana, y todos los restantes internacionales vuelven del parón sin ningún percance físico importante que lo aparte del choque más inmediato contra el Alavés, más allá del susto de Kang-in Lee con un golpe en un tobillo que ya tenía tocado.

Sin embargo, tal trasiego de partidos internacionales en las últimas tres semanas más la proximidad, ya el martes, del partido de la Liga de Campeones frente al Manchester United son un condicionante evidente para la configuración del once. Solo ha tenido dos entrenamientos Simeone con la vuelta de los 17 internacionales. El primero fue en la tarde del jueves, con trabajo de recuperación para algunos. El segundo, en la mañana del viernes. El sábado se juega.

El Deportivo Alavés lo espera en el sexto puesto, gracias al buen inicio del conjunto vasco, y pendiente de la seria duda del central finlandés Ville Koski, al regresar antes de tiempo de la concentración con su selección por unas molestias musculares. En cambio, este paréntesis liguero ha servido también para confirmar el buen momento de Mariano Díaz, autor de dos goles en tres partidos con la República Dominicana, y para recuperar físicamente a Toni Martínez. Ambos se jugarán un puesto en la delantera para acompañar al argentino Lucas Boyé.

Alineaciones probables de Alavés y Atlético