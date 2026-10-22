Con la vuelta de la lluvia, la ropa se seca dentro de casa: los japoneses la tienden en la dirección exactamente opuesta a la nuestra, y se seca el doble de rápido

Cuando la lluvia se instala durante varios días, lavar la ropa puede convertirse en un pequeño quebradero de cabeza. La ropa tarda en secarse, las toallas adquieren un olor desagradable y el salón acaba transformado en un tendedero improvisado. En Japón, donde la humedad y las precipitaciones condicionan muchas rutinas domésticas, aprovechar el espacio interior para secar las prendas forma parte de la vida cotidiana. Los pantalones, las toallas grandes y las camisas largas quedan en los lateralesa la habitual en muchos hogares españoles, con el objetivo de favorecer la circulación del aire y reducir el tiempo de secado.

Este sistema no precisa de comprar una secadora eléctrica ni instalar aparatos sofisticados. La clave está en cómo se distribuyen las prendas, qué espacio se elige y cómo se aprovecha la ventilación disponible. Según explica el artículo publicado en Trucmania, de Ouest-France, algunos japoneses tienden la ropa en interiores siguiendo una disposición específica que favorece el intercambio de aire entre las piezas. La propuesta resulta especialmente útil cuando no se dispone de balcón, el tiempo impide salir al exterior o la vivienda tiene poco espacio. Aunque su eficacia depende de factores como la temperatura, la humedad ambiental y el tejido, cambiar la forma de tender puede ayudar a evitar que las prendas permanezcan húmedas durante horas.

¿Cómo secan la ropa los japoneses dentro de casa?

Una de las ideas asociadas al método japonés consiste en colocar las prendas de forma que el aire pueda circular entre ellas. En lugar de agruparlas sin dejar apenas separación, conviene distribuirlas estratégicamente en el tendedero y evitar que las piezas más largas bloqueen la ventilación de las pequeñas.

La disposición también importa. Las prendas gruesas, como pantalones y sudaderas, necesitan más espacio, mientras que las camisetas y la ropa interior suelen secarse antes. Separarlas permite que la humedad escape con mayor facilidad y reduce las zonas donde el aire queda estancado.

El artículo de Trucmania destaca una forma de tender que invierte la disposición que muchas personas utilizan habitualmente. Sin embargo, no debe interpretarse como una regla universal: no existe una garantía científica de que cualquier prenda se seque el doble de rápido por colocarla en una orientación concreta. La ventaja depende, sobre todo, de que el aire llegue a las superficies húmedas.

El arcoíris de prendas y la circulación del aire

Una recomendación práctica es colocar las prendas más largas en los extremos del tendedero y las más cortas en la zona central. Esta disposición, conocida popularmente como método del arcoíris, crea una forma escalonada que puede facilitar el movimiento del aire alrededor de la colada.

Los pantalones, las toallas grandes y las camisas largas quedan en los laterales, mientras que las camisetas, los calcetines y otras piezas pequeñas ocupan el centro. Así se reduce la posibilidad de que una prenda larga cubra a otra y se crean espacios para que la humedad se disperse.

No obstante, la forma del tendedero no sustituye una ventilación adecuada. Si la habitación está cerrada y el ambiente permanece húmedo, incluso la ropa más limpia y mejor organizada tardará en secarse.

Por eso conviene combinar la distribución de las prendas con una ventana abierta cuando las condiciones exteriores lo permitan o con un ventilador que mueva el aire sin necesidad de dirigirlo a máxima potencia.

¿Qué dice la ciencia sobre el secado de ropa?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) permite comprender por qué la humedad ambiental influye en el secado. Cuando el aire contiene mucha humedad, le resulta más difícil incorporar el agua que se evapora de la ropa. «La temperatura, la ventilación y la humedad relativa condicionan, por tanto, el tiempo que necesitan las prendas para quedar secas», mencionan los especialistas.

Por su parte, la Agencia Europea de Medio Ambiente también ofrece un marco útil para valorar las alternativas domésticas desde la perspectiva del consumo energético. En este sentido, destacan que secar la ropa al aire evita el gasto eléctrico directo de una secadora, aunque el balance real depende de los hábitos de cada hogar y de si se utilizan equipos auxiliares.

Por su parte, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recuerda la importancia de mantener condiciones ambientales adecuadas en los espacios interiores. «En casa, esto implica evitar que la humedad generada por la colada se acumule de forma persistente y favorecer la ventilación para conservar un ambiente confortable», sostienen.

Estas referencias ayudan a distinguir entre un truco doméstico razonable y una promesa exagerada: la distribución estratégica puede mejorar las condiciones de secado, pero sus resultados no son idénticos en todas las viviendas.