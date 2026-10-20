Los técnicos en climatización coinciden: cuando aparece condensación en las ventanas de tu casa está relacionado con la combinación de la humedad y la temperatura del hogar

Expertos en climatización se han pronunciado sobre uno de los casos más habituales durante estas fechas del año: el efecto condensación. Esto suele ocurrir cuando el aire caliente y la humedad del interior chocan con el frío del exterior a través de las ventanas. Profesionales en esta materia han lanzado unos consejos para evitar que esto se produzca. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la condensación que se produce en el interior de las viviendas.

Con el mes de octubre llegan las lluvias y las temperaturas a la baja típicas de una época del año que es un anticipio de lo que viviremos durante los meses de invierno. Después de uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos, se espera que durante los próximos meses las temperaturas desciendan más de lo esperado. A esto hay que añadir que este invierno será también duro energéticamente hablando por la escasez de suministros y el aumento de los precios producto del conflicto de Oriente Medio.

Por ello, teniendo en cuenta que los precios han subido en torno al 25% en el último año, los expertos en climatización se han pronunciado sobre los mejores consejos para ahorrar en calefacción durante este mes de invierno. Cambiando algunos hábitos cotidianos, te evitarás gastar un dineral en las próximas semanas, donde los gastos mensuales también aumentan camino de la Navidad. Por ello, desde el MITECO recomiendan los siguientes consejos:

Ajustar la temperatura en cada estancia.

Apagar la calefacción al salir de casa.

Evitar pérdidas de calor al ventilar.

Purgar los radiadores

Instalar un buen termostato.

Expertos en climatización sobre la condensación

Expertos en climatización también se han pronunciado recientemente sobre uno de los fenómenos que suele aparecer por casa durante estas fechas del año: la condensación. Esto sucede cuando el aire caliente y húmedo del interior de la vivienda entra en contacto con el vidrio frío del exterior de la vivienda. Esto produce el clásico empañamiento de las ventanas y gotas que suelen aparecer principalmente durante la mañana, cuando el frío es más intenso.

En muchas ocasiones, la condensación de la vivienda también se produce cuando se eleva la temperatura de la vivienda por realizar determinadas actividades cotidianas, como cocinar, ducharse con agua muy caliente e incluso tender la ropa mojada dentro de la vivienda. Esto también puede decir que esa zona de la casa necesita de una ventilación o que el aislamiento del hogar puede ser deficiente, algo que puede desembocar en una pérdida de energía que se puede traducir en euros de menos en la factura de la luz.

Para evitar que esta condensación aparezca en la vivienda, los expertos en climatización recomiendan ventilar la vivienda al menos un cuarto de hora en algunos momentos del día para que ese aire húmedo del interior se pueda marchar al exterior. También ayudará a mantener la temperatura estable dentro de la vivienda en torno a 20 ºC o 21 ºC y utilizar el extractor a la hora de cocinar. Esto es indispensable y, en casos en los que notes que la humedad dentro de una vivienda es superior a lo habitual, tendrás que recurrir a los famosos deshumidificadores. Porque que aparezca condensación en casa de forma esporádica puede ser casual, pero si ocurre a menudo, podría haber un problema de elevada humedad en la vivienda y eso hay que solucionarlo.