Los talleres de coches en España estallan contra el Gobierno y avisan: «Si no se prepara a los talleres y profesionales, el mantenimiento será cada vez más difícil»

La transición hacia el coche eléctrico no finaliza cuando un vehículo sale de la fábrica o se instala un nuevo punto de recarga. Para que la electrificación sea viable a largo plazo, es imprescindible garantizar que los automóviles puedan recibir mantenimiento y ser reparados durante toda su vida útil. Ésta es la advertencia que han trasladado al Gobierno las dos principales organizaciones del sector de la reparación: la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA) y la Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción (CONEPA).

«La electrificación no supone solo fabricar y vender automóviles e instalar puntos de recarga; también es necesario poder repararlos». aseguran desde ambas instituciones. «Si no se prepara a los talleres y a sus profesionales, el mantenimiento de estos vehículos será cada vez más difícil. La transformación del parque y la del sector encargado de mantenerlo deben avanzar de la mano». Más allá de impulsar la fabricación y comercialización de vehículos, CETRAA y CONEPA subrayan la necesidad de adaptar el sector de la posventa, en particular los talleres de reparación.

La posventa de vehículos eléctricos

CONEPA y CETRAA han trasladado al Ministerio de Industria y Turismo la importancia de incluir al sector de la posventa, especialmente a los talleres de reparación, en el Plan España Auto 2030. La petición se formuló en una reunión reciente con la Dirección General de Estrategia Industrial y de la PYME, con el objetivo de preparar a estos negocios para atender un parque automovilístico en el que los vehículos eléctricos e híbridos tendrán cada vez más protagonismo.

Para lograrlo, ambas entidades solicitan, en primer lugar, impulsar la formación en nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito del vehículo eléctrico. Estas medidas deberían dirigirse tanto a quienes se incorporan al sector como a los profesionales que ya trabajan en los talleres y necesitan actualizar sus conocimientos. La reparación de estos automóviles requiere una preparación específica, por lo que es fundamental contar con personal cualificado.

En segundo lugar, reclaman ayudas para adaptar las instalaciones de los talleres a la reparación de vehículos eléctricos, así como para adquirir la maquinaria y las herramientas necesarias. Estas inversiones suponen un desembolso considerable que puede convertirse en una dificultad añadida para los pequeños negocios, que no siempre disponen de los recursos suficientes para asumir los costes.

«Si no se prepara a los talleres y a sus profesionales, el mantenimiento de estos vehículos será cada vez más difícil. La transformación del parque y la del sector encargado de mantenerlo deben avanzar de la mano», aseguran. Para los propietarios de coches eléctricos, será fundamental contar con talleres preparados, sobre todo a medida que estos vehículos envejezcan y aumente su presencia en el mercado de segunda mano.

De este modo, la petición de CETRAA y CONEPA pone el foco en un aspecto de la electrificación que suele quedar en segundo plano frente a la venta de automóviles o la instalación de puntos de recarga, pero que resulta igualmente esencial: garantizar que los vehículos eléctricos puedan repararse con todas las garantías y que exista una red de talleres con la formación, las instalaciones y los equipos necesarios para atenderlos.

Plan Auto 2030

Presentado a finales de 2025, el PlanAuto 2030 establece una hoja de ruta en la que el coche eléctrico ocupa un lugar central. Su objetivo es preparar a la industria española y a las marcas para afrontar la transición hacia la electrificación y evitar que pierdan competitividad durante este proceso.

Entre sus principales medidas destaca la nueva línea de ayudas del Plan Auto+, destinada a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con el propósito de reducir su precio y simplificar la solicitud de incentivos para los compradores, al tiempo que se refuerza la industria europea. El plan también contempla inversiones para los fabricantes a través del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), además de medidas para ampliar la infraestructura de recarga.

Ayudas

Las ayudas varían en función del tipo de vehículo, su precio y su lugar de fabricación. Los coches 100% eléctricos pueden recibir el 50% del importe máximo de la subvención, equivalente a 2.250 euros, mientras que los híbridos enchufables optan al 25%, es decir, 1.125 euros. A estas cantidades se pueden sumar incentivos adicionales según el coste del automóvil: los vehículos de hasta 35.000 euros pueden obtener un 25% adicional de la ayuda máxima, mientras que aquellos cuyo precio se sitúe entre 35.000 y 45.000 euros reciben un 15% extra. Por último, se contemplan bonificaciones vinculadas a la fabricación europea: un 15% para los vehículos fabricados y terminados en la Unión Europea y un 10% adicional si una parte del proceso de producción de la batería se realiza dentro de la UE.

Para poner en marcha el Programa Auto 2030, el Gobierno ha anunciado, además de los 400 millones de euros destinados al Programa Auto+, nuevas líneas de ayudas económicas. Entre ellas destaca una partida de 580 millones de euros para la industria, canalizada a través del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC).