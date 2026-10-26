Según la psicología, reírse en un juicio no significa falta de seriedad o inmadurez, sino que es una respuesta corporal involuntaria a la tensión y al malestar emocional

La mayoría de las personas asocia la risa con la felicidad, la diversión o una sensación de bienestar. Sin embargo, los psicólogos llevan años analizando un fenómeno conocido como «risa nerviosa», una respuesta involuntaria que puede surgir ante situaciones de miedo, ansiedad, vergüenza o tensión emocional, como un juicio. Cuando el organismo se enfrenta a una experiencia estresante, el sistema nervioso pone en marcha diferentes mecanismos para «amortiguar» el impacto emocional. En algunas personas, esta reacción se traduce en una risa espontánea que no expresa alegría, sino que puede servir como vía de escape para liberar parte de la tensión acumulada.

Desde fuera, este comportamiento puede parecer una falta de respeto, pero en muchos casos la risa no refleja lo que la persona siente realmente, sino una reacción involuntaria. La psicología lo interpreta como un mecanismo de regulación emocional. Al igual que algunas personas lloran ante una alegría intensa o se quedan paralizadas cuando perciben una amenaza, otras responden con una risa involuntaria que les ayuda a liberar parte de la tensión acumulada. Esto explica por qué muchas personas sienten vergüenza justo después de reírse en juicio; son conscientes de que su reacción puede parecer fuera de lugar, aunque haya sido involuntaria.

Por qué hay personas que se ríen en un juicio

Cuando nos enfrentamos a una situación que consideramos «amenazante», el organismo activa su mecanismo de supervivencia y, en consecuencia, libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Como no siempre es posible solucionar el problema huyendo, esa energía acumulada necesita encontrar una vía de escape.

La risa nerviosa puede cumplir esa función, ayudando a liberar parte de la tensión mediante las contracciones del diafragma y las exhalaciones repentinas. Desde el punto de vista de la neurociencia, cuando el cerebro procesa varios estímulos y emociones intensas al mismo tiempo, pueden aparecer respuestas aparentemente contradictorias que ayudan a regular el nivel de activación del sistema nervioso.

Inteligencia emocional

Silvia Severino (@laconsultadesilvia), a través de una de sus últimas publicaciones en redes sociales, explica que «según la psicología, reírse en situaciones serias no es falta de respeto, es una señal de alta inteligencia emocional. No eres insensible, tu cerebro simplemente procesa las emociones diferente». Por esta razón, «las mentes más complejas sienten y analizan las emociones en varios niveles al mismo tiempo. En lugar de bloquearse o desmontarse, su cerebro utiliza la risa como un mecanismo de regulación».

La inteligencia emocional es la habilidad para gestionar las emociones propias y ajenas. Se basa en cinco pilares fundamentales: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Quienes tienen una alta inteligencia emocional son capaces de reconocer lo que sienten, entender el significado de esas emociones y comprender cómo influyen en su conducta y en la forma en que se relacionan con los demás.

«Cuando te ríes en un funeral, en una discusión o en un silencio súper incómodo, no es porque no te importe, es porque tu cerebro está intentando manejar esa sobrecarga emocional. Rompe la tensión y crea distancia con el dolor», continúa. Normalmente, estas reacciones aparecen de forma ocasional y en circunstancias muy concretas. Sin embargo, cuando la risa nerviosa se repite con mucha frecuencia y acaba generando dificultades en las relaciones sociales, recurrir a la ayuda de un profesional de la psicología puede resultar muy beneficioso.

En definitiva, «lo que otros ven como un defecto, es en realidad una fortaleza oculta. Como ves, no estás roto, solo entiendes y procesas las emociones de una manera diferente para tu propia paz mental».

Risa nerviosa

El portal Psychological Science recogió una explicación publicada en la revista Discover sobre por qué algunas personas se ríen en momentos incómodos. En este contexto, la risa se entiende como una respuesta fisiológica relacionada con el humor que desempeña un papel muy importante en la vida cotidiana. Por ello, aprendemos a reír desde edades muy tempranas, incluso antes de adquirir la capacidad de hablar.

Sin embargo, en situaciones estresantes, algunas personas pueden experimentar lo que se conoce como «risa nerviosa». Un ejemplo sería empezar a reírse durante un juicio, una reacción que puede surgir de sentimientos de ansiedad, tensión, confusión o incluso vergüenza.

La risa nerviosa se ha relacionado con los experimentos realizados por el psicólogo Stanley Milgram en la década de 1960. En uno de sus estudios más conocidos, los participantes creían que administraban descargas eléctricas a otras personas que actuaban como alumnos cada vez que respondían incorrectamente a una pregunta. Los supuestos alumnos gritaban al recibir las descargas, aunque en realidad no sufrían ningún daño físico. Ante estas escenas, algunos participantes se reían nerviosamente al escuchar los gritos de quienes creían estar sufriendo.

Investigadores de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, llegaron a una conclusión similar en un estudio publicado en 2015: cuando las personas se sienten desbordadas por sus emociones, éstas se pueden volver difíciles de controlar.