La reflexión vital de Clint Eastwood (96 años): «No creo en el pesimismo. Si algo no sale como quieres, sigue adelante. Si crees que va a llover, lloverá»

La frustración es el siguiente paso que se establece tras el pesimismo. Esta emoción surge cuando algo no sale como queremos, desembocando en la huida del lugar. Aunque, son numerosas personas las que se adelantan y se preparan para afrontar los momentos complejos.

La reflexión del actor y director de cine Clint Estwood apela a lo anterior a través de la siguiente frase: «No creo en el pesimismo. Si algo no sale como quieres, sigue adelante. Si crees que va a llover, lloverá». Veinte palabras que resumen a la perfección cómo afrontar el rechazo, la resilencia activa y el control que posee la mente sobre la realidad.

El trasfondo del mensaje

Detrás de esta frase se esconden los tres puntos siguientes:

La acción frente al lamento . Eastwood propone no perder tiempo lamentándose cuando un proyecto o situación falla, sino que enfoca la energía en avanzar.

. Eastwood propone no perder tiempo lamentándose cuando un proyecto o situación falla, sino que enfoca la energía en avanzar. La profecía autocumplida . Cuando habla de la lluvia, resalta que anticipar el fracaso o adoptar una actotud derrotista condiciona la forma en la que actúan las personas y su resultado final.

. Cuando habla de la lluvia, resalta que anticipar el fracaso o adoptar una actotud derrotista condiciona la forma en la que actúan las personas y su resultado final. El pragmatismo estoico . Esto aparece en la frase hablando del rechazo a la resignación, pasividad y abandono de los propios objetivos.

. Esto aparece en la frase hablando del rechazo a la resignación, pasividad y abandono de los propios objetivos. La coherencia personal. El actor ha defendido que la mentalidad y la disciplina diaria pesan más que los años en el carné de identidad.

¿Cómo se afrontan los problemas?

El mensaje que difunde el cineasta se centra en la manera con la que las personas utilizan la positividad cuando aparecen las dificultades. Quedarse atrapado en los pensamientos negativos no ayuda a encontrar soluciones, señala Eastwood.

Además, la aceptación es otro factor relevante porque las cosas no siempre salen como prevemos y son en estas ocasiones las que convierten cualquier dificultad en una oportunidad para continuar avanzando. Por otro lado, la fortaleza y confianza en uno mismo son valores que han estado muy presentes en la vida del actor.

Su lección de vida

Clint Eastwood muestra una enseñanza que se puede aplicar a cualquier etapa de la vida y recuerda que no podemos controlar todas las circunstancias, pero sí controlar la manera con la que reaccionamos ante las mismas. Un mensaje que se resume en afrontar los obstáculos con optimismo y que invita a mirar hacia delante, dejando atrás las frustraciones. Así que, la clave es no permitir que el miedo y el fracaso condicionen las decisiones del resto.