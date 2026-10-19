La reflexión de Paul McCartney que sigue inspirando: «Se puede juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en que trata a sus compañeros animales»

James Paul McCartney (Liverpool, 18 de junio de 1942) es un músico británico que alanzó la fama mundial como bajista, uno de los vocalistas y uno de los principales compositores de The Beatles. De esta etapa nació su colaboración compositiva con John Lennon, que se convirtió en una de las más célebres del siglo XX. Tras la separación del grupo, McCartney continuó su trayectoria musical en solitario y fundó Wings junto a su primera esposa, Linda McCartney, y el músico Denny Laine.

McCartney está considerado uno de los compositores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos. A lo largo de su carrera ha conseguido 60 discos de oro y ha superado los 100 millones de álbumes y los 100 millones de sencillos vendidos, tanto en solitario como durante su etapa con The Beatles.

«Se puede juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en que trata a sus compañeros animales»

La reflexión sostiene que la manera en que una persona trata a los animales permite conocer su verdadero carácter, más allá de la imagen que proyecta en otros ámbitos de su vida. Para el músico, existe una relación entre el carácter de una persona y su forma de tratar a los animales. Cabe señalar que Paul McCartney es vegetariano desde 1975, año en el que adoptó este cambio alimentario junto a su primera esposa, Linda.

Por otro lado, compuso su canción «Looking for Changes», publicada originalmente en 1993, como respuesta al sufrimiento de los animales utilizados en experimentos de laboratorio, la canción denuncia esta práctica y reclama un cambio profundo en la manera en que los seres humanos tratan a los animales. Décadas más tarde, McCartney recuperó la canción y la cedió a PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) para una campaña.

Paul McCartney también se posicionó contra el comercio de pieles tras reconocer que, durante la década de 1960, él mismo había llevado un abrigo de piel de nutria, sin comprender entonces el sufrimiento animal que implicaba. En 2009, puso en marcha junto a sus hijas Stella y Mary la campaña «Meat Free Monday», conocida en español como «Lunes sin carne». Esta iniciativa promueve prescindir de la carne un día a la semana por razones relacionadas con la compasión hacia los animales, la sostenibilidad y la salud.

Asimismo, desde hace años, muestra su apoyo a Greenpeace y a iniciativas como «Salvemos el Ártico», que reclama la conservación de esta región frente a la extracción de petróleo y otras formas de explotación de sus recursos naturales. En 2013, incluso escribió directamente al presidente ruso Vladímir Putin para pedir la liberación de los activistas de Greenpeace detenidos tras participar en una protesta pacífica contra la exploración petrolera en el Ártico.

En encuentros internacionales y debates relacionados con el cambio climático, ha defendido medidas sencillas y factibles. En 2009, intervino en el Parlamento Europeo para pedir tanto a los responsables políticos como a la ciudadanía que redujeran el consumo de carne como una manera de combatir el calentamiento global. Años más tarde, en 2025, fue más allá y criticó públicamente los planes de la cumbre climática COP30 de servir carne durante la conferencia. El músico y pidió a los organizadores que eligieran por un menú íntegramente vegetal para reducir su huella de carbono.

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