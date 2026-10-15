La reflexión de Manolo Escobar sobre la importancia de disfrutar: «La muerte no me va a agobiar la vida»

El 24 de octubre de 2013 falleció una de las figuras legendarias de la canción española, Manolo Escobar. Considerado uno de los grandes símbolos de la cultura popular del siglo XX en España, dejó grandes reflexiones acerca de la vida, como también dejó grandes éxitos como Y viva España, Mi carro o El porompompero.

«La muerte no me va a agobiar la vida», dejó como filosofía de vida vitalista y alegre uno de los cantantes más queridos de la música popular española. En todas las entrevistas, Escobar se mostraba con entusiasmo y alegría tanto por vivir como por el trabajo que realizaba. Siempre dejó claro que su prioridad absoluta era exprimir al máximo cada día, incluso en sus últimos años de vida cuando se enfrentaba a problemas de salud.

La trascendencia de Escobar en España

Nacido en El Ejido (Almería), Maolo Escobar fue también recordado por la famosa frase de Spain is different, que pronunció cuando su música traspasaba las fronteras nacionales. A diferencia de otros cantantes de la época Manolo Escobar se definió como un cantante para la gente sencilla. Su estilo campechano, su eterna sonrisa y su cercanía fueron claves para explicar su éxito y cómo caló su personalidad en la sociedad española.

Una de las frases que mejor resumen su afecto incondicional que él mismo pronunció es «Muchos cantan mejor que yo, pero soy el más querido». En plenos años 60, la influencia de The Beatles marcaba las radios juveniles del país. Escobar fue el único intérprete de canción española en poder plantarles cara en las,listas de éxitos.

Un fenómeno que trasciende generaciones

A pesar de que sus grandes éxitos se produjeron hace más de medio siglo, su época dorada, lejos de quedar atrás, aún se sigue recordando. Himnos como Y viva España (1973) se han convertido en himnos de celebración habituales en grandes celebraciones colectivas y deportivas. En su momento, el ‘himno’ vendió más de 6 millones de copias originales, lo que lo consolidó como el disco español más vendido de la historia durante dos décadas.