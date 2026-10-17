Antonio Gala (Brazatortas, 2 de octubre de 1930-Córdoba, 28 de mayo de 2023) es uno de los escritores más importantes de España en los últimos años, que se ha caracterizado por su buena prosa para escribir teatro, novela y poesía. Su gran obra es El manuscrito carmesí, que le hizo ganar el Premio Planeta en 1990. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Antonio Gala durante su vida y obra.

«No consiste en tener todo lo que se desea, sino que lo que se desea es la felicidad en sí. No se trata de sumar objetos». Esta es la última reflexión viral de un Antonio Gala que ha sido uno de los escritores más importantes de España en el siglo XX y por lo que se le entregó el Premio Quijote de Honor el pasado año 2011. La vida y obra de Antonio Gala comenzó preparándose para ser abogado en España e iniciando posteriormente su carrera desde Portugal.

Enemigo íntimo fue la primera poesía escrita a principios de los 60 y la que le hizo hacerse un nombre en el panorama nacional e internacional. Esta fue la primera gran obra, de las que destacan las siguientes durante su trayectoria:

Enemigo íntimo (1959)

Charlas de Troylo (1981)

El manuscrito carmesí (1990)

La pasión turca (1993)

Más allá del jardín (1995)

La regla de tres (1996)

Antonio Gala también se caracterizó por su condición de dramaturgo y estas son sus obras más importantes:

Los verdes campos del Edén (1963)

El caracol en el espejo (1964)

Petra regalada (1980)

La vieja señorita del paraíso (1980)

El cementerio de los pájaros (1982)

Séneca o el beneficio de la duda (1987)

Carmen, Carmen (1988)

Cristóbal Colón (1989)

Antonio Gala, que estuvo a punto de morir en 1973 tras sufrir una perforación del duodeno, anunció que padecía «un cáncer de difícil extirpación» en 2011 y cuatro años más tarde anunció que «los doctores del Reina Sofía me han declarado libre del cáncer». En el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba acabó falleciendo el 28 de mayo de 2023 debido a complicaciones en su salud a los 92 años.

La reflexión viral y las mejores frases de Antonio Gala

Antonio Gala ha dejado un legado de frases durante su vida y obra, en la que ha dejado numerosas palabras por escrito en novelas, poesía, teatro y artículos periodísticos. Estas son las mejores frases que se le atribuyen, ya sea en una comparecencia pública o por escrito: