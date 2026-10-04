¿Por qué los aviones se detienen por completo antes de iniciar el despegue? Un piloto experto lo explica

¿Por qué los aviones se detienen antes de iniciar el despegue? Es una escena habitual: el avión llega a la cabecera de la pista, reduce la velocidad hasta quedar prácticamente parado y, durante unos segundos, permanece inmóvil. Después, de repente, la aeronave empieza a acelerar rápidamente por la pista.

Pues bien, detrás de esos segundos de aparente pausa existe un procedimiento perfectamente establecido. Antes de empezar la carrera, la tripulación debe asegurarse de que el avión está correctamente configurado y de que se cumplen las condiciones necesarias para iniciar la maniobra.

La razón por la que los aviones se detienen antes de despegar

Jimmy Nicholson, ha publicado un vídeo en TikTok explicando qué hay detrás de esa peculiar sensación que sentimos cuando el avión despega. Lo primero que hace el avión es acelerar por la pista hasta alcanzar la velocidad necesaria para despegar. Una vez alcanzada, el piloto inicia la rotación y eleva el morro de la aeronave. Durante los primeros instantes del vuelo, el avión asciende con un ángulo relativamente pronunciado y utilizando un nivel elevado de empuje para ganar altura de forma rápida y segura. «Esto se debe a que queremos levantarnos lo más rápido posible», comenta.

Entonces llegan dos momentos clave: «la primera etapa es cuando estamos a una altitud segura, que es que estamos por encima del terreno y hemos realizado el procedimiento de reducción del ruido. Ahí se reducirá el empuje y se sentirá esa sensación por primera vez. El segundo punto en el que podrías sentir como que el avión está cayendo es cuando limpiamos el avión. La razón por la que los aviones despegan con flaps y slats es para aumentar la superficie de aire del ala, aumentando así la sustentación y reduciendo nuestra carrera de despegue».

Pero, ¿por qué los aviones se detienen por completo antes de iniciar el despegue? No se trata de una pausa innecesaria, sino de una parte habitual del procedimiento de despegue. Un piloto explica que, antes de iniciar la carrera, la aeronave debe encontrarse en una posición concreta de la pista y recibir la autorización correspondiente del control de tráfico aéreo. Cuando el avión se detiene, la tripulación tiene unos instantes para comprobar que todo está preparado antes de iniciar la aceleración.

Durante ese momento, los pilotos pueden realizar las últimas comprobaciones necesarias, entre ellas la configuración de los sistemas del avión, la posición de los mandos y otros parámetros relacionados con el despegue. También deben asegurarse de que la pista está libre y de que cuentan con autorización para iniciar la maniobra. Una vez que todo está preparado, el avión empieza a desplazarse por la pista y va aumentando progresivamente su velocidad.

La detención previa también permite que el avión comience la carrera de despegue desde una posición conocida. Esto es fundamental porque los cálculos realizados antes de la maniobra tienen en cuenta factores como el peso de la aeronave, la longitud disponible de pista, la temperatura, el viento y las condiciones de la superficie.

Patrón de espera para aterrizar

Existen diferentes circunstancias por las que un avión debe permanecer en espera antes de recibir autorización para aterrizar.

Una de las causas más frecuentes es la congestión del tráfico aéreo, especialmente habitual en aeropuertos como Londres Heathrow, Nueva York JFK o Madrid-Barajas. Cuando el número de aviones que necesitan aterrizar supera temporalmente la capacidad operativa del aeropuerto, algunas aeronaves deben permanecer en el aire siguiendo un patrón de espera.

Las condiciones meteorológicas adversas también pueden obligar a activar este procedimiento. Asimismo, las emergencias o incidencias en la pista pueden provocar el cierre de la misma; Mientras los equipos correspondientes solucionan el problema y se comprueba que la pista vuelve a estar operativa, los aviones que se encuentran en aproximación pueden recibir instrucciones para mantenerse en espera.

También existen problemas operacionales que pueden afectar temporalmente al funcionamiento normal de un aeropuerto: una avería en los sistemas de iluminación de la pista, dificultades con los sistemas de comunicación, problemas en la torre de control o incluso retrasos relacionados con los servicios de tierra.

Cuando un avión entra en un patrón de espera, no permanece simplemente dando vueltas sin rumbo. La aeronave sigue un procedimiento previamente establecido dentro de una zona concreta del espacio aéreo. Este circuito suele tener forma ovalada, conocida habitualmente»racetrack», y permite mantener al avión en una posición segura mientras espera nuevas instrucciones del control aéreo.

El procedimiento comienza cuando el piloto recibe instrucciones para dirigirse a un punto de referencia, conocido como «fix». Una vez alcanza ese punto, comienza el patrón de espera siguiendo las indicaciones recibidas y los procedimientos establecidos para esa ruta.