La psicología deja claro que las personas que vivieron la Guerra Civil española desarrollaron una forma de entender la vida que hoy sería imposible encontrar

Si alguna vez has visto a tu abuela guardar el papel de aluminio para reutilizarlo, rebañar el plato hasta dejarlo limpio o quitarle importancia a un problema con un «peores cosas hemos pasado», ya conoces una parte de esta historia. La generación que vivió la Guerra Civil (1936-1939) y los años de hambre que vinieron después desarrolló una forma de estar en el mundo muy distinta a la nuestra. Hoy quedan muy pocos testigos directos, la mayoría ya por encima de los 90 años, y con ellos se va una mentalidad que difícilmente volverá a repetirse.

Lo que la infancia en guerra deja para siempre

La psicología sabe desde hace décadas que lo que vivimos de niños pesa mucho en cómo seremos de adultos. Y la guerra no es una experiencia cualquiera. Un amplio estudio europeo, publicado en The Review of Economics and Statistics, analizó los recuerdos de infancia de más de 20.000 personas mayores de 13 países a partir de la encuesta SHARE. La conclusión fue que la exposición a la guerra, y sobre todo los periodos de hambre que trajo consigo, seguían notándose décadas después en la salud y la situación económica de quienes los vivieron.

Aquel trabajo se centró en la Segunda Guerra Mundial, pero el mecanismo es el mismo que vivieron millones de españoles en los años treinta y cuarenta: escasez, miedo, familias rotas y una infancia que terminó demasiado pronto. Esa huella no solo afecta al cuerpo, también moldea la forma de pensar, de gastar y de relacionarse.

Austeridad: no tirar nada, aprovecharlo todo

Es probablemente el rasgo más reconocible. Quien ha pasado hambre de verdad desarrolla una relación casi sagrada con la comida y con los recursos. Guardar, remendar, reutilizar y no desperdiciar no era una moda sostenible, era pura supervivencia que se quedó grabada como hábito. Los psicólogos lo relacionan con una sensación de escasez aprendida: aunque luego llegaran tiempos mejores, el cerebro seguía funcionando como si mañana pudiera faltar.

El silencio como forma de protegerse

Otro rasgo muy extendido es el silencio. Muchas personas de esa generación apenas hablaron de lo que vivieron, ni siquiera con sus hijos. Las psicoanalistas Anna Miñarro y Teresa Morandi estudiaron en Cataluña los efectos emocionales de la guerra y la dictadura posterior y concluyeron que quienes los vivieron transmitieron sus marcas a las siguientes generaciones, incluso sin quererlo. Callar era una manera de seguir adelante y de proteger a los suyos, pero también hizo que muchas heridas se quedaran sin cerrar.

Relativizar los problemas y valorar lo sencillo

Quien ha visto lo peor tiende a medir los problemas con otra vara. Esta generación suele quitar hierro a contratiempos que hoy nos parecen enormes y encuentra satisfacción en cosas pequeñas: una comida en familia, tener salud, un techo. La psicología tiene un nombre para esto: crecimiento postraumático, un concepto que describe cómo algunas personas, tras experiencias muy duras, desarrollan una mayor apreciación de la vida y una escala de prioridades distinta.

Conviene no idealizarlo. No todo el que vivió la guerra salió fortalecido, y muchos arrastraron miedo, tristeza y secuelas durante toda su vida. Pero los que lograron rehacerse lo hicieron con una fortaleza que hoy cuesta encontrar.

El esfuerzo y la comunidad como pilares

En la posguerra, salir adelante dependía del trabajo duro y de la ayuda entre vecinos. Compartir lo poco que había, cuidar de los hijos de otros o echar una mano en el campo eran cosas normales. De ahí nace una cultura del esfuerzo y un sentido de comunidad muy marcados en esa generación, con una idea muy clara de que las cosas cuestan y no se regalan.

Por qué hoy sería tan difícil encontrar esa mentalidad

No se trata de que las generaciones actuales sean peores ni más débiles. Simplemente no han tenido que pasar por lo mismo, y eso es una buena noticia. Aquella forma de entender la vida no se aprendía en los libros: se forjaba a base de carencias que, por suerte, la mayoría de los españoles de hoy no ha conocido.

Al final, escuchar a quienes vivieron aquellos años es mucho más que una lección de historia. Es asomarse a una forma de vivir en la que nada se daba por hecho, y quizá recordar que muchas de las cosas que hoy damos por sentadas costaron mucho más de lo que imaginamos.