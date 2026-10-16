La psicología confirma que los padres que resuelven cada problema de sus hijos pueden dificultarles tomar decisiones por sí mismos de adultos

La sobreprotección se ha convertido en uno de los grandes debates en torno a la crianza de los hijos. En un intento por evitarles sufrimientos, decepciones o situaciones que puedan hacerles daño, cada vez más padres sienten la necesidad de anticiparse a sus problemas y buscar soluciones antes incluso de que ellos mismos sepan cómo afrontarlos. Una actitud que nace del cariño y del deseo de ofrecerles lo mejor, pero que también puede tener consecuencias inesperadas.

Y es que lo que muchos adultos consideran una forma de ayudar a sus hijos puede terminar privándolos de experiencias fundamentales para su desarrollo. Ahora, los expertos en psicología advierten de que resolverles cada problema durante la infancia puede dificultar que aprendan a tomar decisiones, gestionar la frustración y desenvolverse con seguridad cuando llegan a la edad adulta.

Por qué los niños necesitan aprender a resolver sus propios problemas

Proteger a los hijos es una de las preocupaciones habituales de cualquier familia. Sin embargo, existe una diferencia entre acompañarlos cuando atraviesan una dificultad y tratar de evitarles cualquier obstáculo que encuentren en el camino.

Según los especialistas en psicología infantil, enfrentarse a pequeños desafíos durante la infancia permite adquirir habilidades que serán fundamentales en etapas posteriores. Elegir entre varias opciones, resolver un desacuerdo con un compañero o asumir las consecuencias de una decisión son experiencias cotidianas que contribuyen a desarrollar el criterio propio.

Cuando los padres intervienen constantemente para solucionar los problemas de sus hijos, pueden privarlos de oportunidades para practicar estas capacidades. Si los adultos deciden por ellos antes de que tengan ocasión de intentarlo, los menores pueden acostumbrarse a buscar ayuda incluso cuando cuentan con recursos suficientes para encontrar una solución.

Esto no significa que los niños deban enfrentarse solos a todas las dificultades. La cuestión está en ofrecerles el apoyo que necesitan sin sustituirlos en aquellas tareas que pueden realizar de acuerdo con su edad y su desarrollo.

Las consecuencias de la sobreprotección en la edad adulta

Una de las principales preocupaciones de los expertos es que la sobreprotección dificulte el desarrollo de la autonomía. Los niños que apenas tienen oportunidades para tomar decisiones o equivocarse pueden llegar a la adolescencia con más inseguridad ante situaciones nuevas y con un mayor temor a cometer errores.

Entre las posibles consecuencias también se encuentra una menor tolerancia a la frustración. Si durante la infancia los adultos se encargan de resolver cada contratiempo, afrontar un fracaso, aceptar una negativa o buscar alternativas cuando algo no sale como esperaban puede resultar más complicado.

Estas dificultades pueden prolongarse hasta la juventud y la edad adulta. En lugar de valorar las distintas opciones y decidir por sí mismos, algunos jóvenes pueden necesitar que otras personas les indiquen qué hacer o les confirmen constantemente que están tomando la decisión correcta.

Esta dependencia puede trasladarse a distintos ámbitos de la vida, desde los estudios y el trabajo hasta las relaciones personales. La falta de práctica para afrontar desacuerdos también puede dificultar que aprendan a negociar, expresar sus necesidades o gestionar situaciones incómodas.

No obstante, la sobreprotección no determina necesariamente cómo será una persona en el futuro. La personalidad, el entorno y las experiencias posteriores también influyen en el desarrollo de la autonomía.

Cómo pueden los padres fomentar la independencia de sus hijos

La solución no consiste en retirar el apoyo emocional ni en dejar que los niños se enfrenten solos a problemas para los que todavía no están preparados. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la protección y la autonomía, adaptando la ayuda a las necesidades de cada etapa.

Para ello, las familias pueden empezar por permitir que sus hijos tomen pequeñas decisiones cotidianas, como elegir entre varias actividades, organizar parte de sus tareas o buscar una solución cuando surge un conflicto con un compañero. En lugar de darles inmediatamente una respuesta, pueden hacerles preguntas que les ayuden a reflexionar sobre las alternativas disponibles.

También es importante permitir que cometan errores y aprendan de sus consecuencias. Equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje y puede ayudarles a desarrollar estrategias para afrontar situaciones similares en el futuro.

La psicóloga Ana García Rey destaca la importancia de permitir que los menores se enfrenten a dificultades acordes con su desarrollo para favorecer sus recursos personales.

Acompañar no significa resolverlo todo. En ocasiones, escuchar, ofrecer orientación y dejar que sean ellos quienes encuentren una salida puede resultar más beneficioso que intervenir de inmediato.